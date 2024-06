El increíble gesto de Marcelo Bielsa con un hincha de Uruguay: “¿Quién se toma un tiempito para hacer lo que él hizo?”

No es una novedad que Marcelo Bielsa tenga algún gesto valórico. A lo largo de su carrera, estos han ido desde la ética deportiva hasta sus principios y convicciones. En ese sentido, ahora, el técnico rosarino nuevamente vuelve a sacar aplausos. Tuvo un particular guiño con un fanático de la selección uruguaya.

¿El hincha involucrado? Federico Vera, de 36 años. Dejó su país natal cuando tenía 15 y se radicó junto a su familia en Estados Unidos. A pesar de la lejanía, no ha perdido su pasión por el fútbol ni por la Celeste.

Cuando se entero que el combinado charrúa se instalaría en Miami, él hizo todo lo posible para acudir a la concentración del equipo. “El 7 de junio salí del trabajo, llovía a cántaros y me fui directo para el hotel porque el primo de mi esposa es Policía en esa zona y él tenía el lugar de estadía de la selección uruguaya, donde iban a practicar y todo”, comenzó contándole al medio Ovación.

La intensa lluvia no fue impedimento para que fuera al Joseph R. Russo Athletic Complex, recinto donde se encontraba la Celeste. Sin embargo, una tormenta eléctrica obligó a la suspensión de la práctica, debido a la obligación que existe en el país estadounidense de cerrar los parques cuando esto ocurre. Vera, en tanto, cambió de rumbo y se dirigió hacia el PGA National Resort.

Pero la convicción era clara. En el hotel se encontró con un amigo, con quien entraron al restaurante a tomar una cerveza y ver si podían conseguir alguna foto. Ahí pudo compartir con Sergio Rochet, José María Giménez, Rodrigo Bentancurt y Mathía Olivera. El objetivo estaba cumplido, sin embargo, no finalizaría ahí.

Después de estar con los jugadores, vieron pasar a Bielsa, con quien se lograron tomar una fotografía. Al Loco lo vieron posteriormente trabajando en una sala contigua al baño del hall del hotel, por lo que continuaron su interacción: “Le digo a Marcelo: ‘¿Las prácticas van a ser a puertas abiertas? Porque nos gustaría ir a ver’. Me respondió: ‘Por un tema de seguridad creo que van a ser cerradas, de eso se encarga la Policía’, y me pidió que le anotara mi número en un papel”, señaló el hincha.

La llamada que cambió todo

Después de estar con parte del plantel charrúa, Vera se olvidó del tema y volvió a su rutina diaria. El uruguayo trabaja en un hotel en West Palm Beach recibiendo mercadería. Ahí ocurriría un hecho que no esperaba.

En pleno horario laboral, donde no tiene permitido atender llamadas, sucedería algo inédito. El 19 de junio sonó su teléfono y al mirar el número reconoció el prefijo de Uruguay, por lo que decidió infringir las normas. Podía ser cualquier emergencia familiar, sobre todo teniendo en cuenta que su madre estaba por viajar al país norteamericano.

No obstante, su sorpresa fue absoluta al contestar y darse cuenta de que del otro lado estaba Marcelo Bielsa. El entrenador de la Celeste llamó al fanático con un motivo claro, que refleja los principios que lo caracterizan.

“Me quiso explicar y dar los detalles por un tema de educación. Dice que no se pudo hacer nada con el tema de la práctica, que era a puertas cerradas, que no podía estar la gente muy cerca. Y yo le dije que lo entendía”, relató.

“Hasta ahora me sigo preguntando: ‘¿Quién se toma un tiempito para hacer lo que él hizo? Una persona famosa, una persona de esa magnitud, que se toma un tiempito para llamarme a mí que soy tan solo un... ¿Me entiendes? No soy nadie, soy solo un uruguayo que está lejos de su país”, añadió Federico, notoriamente emocionado.

“Cuando lo tienes cara a cara te da mucha vergüenza, te impresiona y no le dije nada. Es más, casi lo mismo que le dije por teléfono. Pero la verdad es que me gustaría decirle que realmente lo admiro, que le agradezco por esa humildad y ese gesto que tuvo de por lo menos devolverme la llamada a una persona que ni siquiera conoce y que no es nadie”, cerró Vera, que este domingo asistirá al estreno de la Celeste ante Panamá.