“A horas del primer entrenamiento en Miami”: la última locura de Marcelo Bielsa que pone de cabeza a Uruguay en la Copa América

Tras asumir como técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa se ha caracterizado por tomar un a serie de decisiones al interior de la Celeste que han llamado la atención de los charrúas. Una de las primeras fue dejar fuera de las convocatorias para las Eliminatorias a Luis Suárez y Edinson Cavani.

Su llegada también motivó una serie de cambios en la organización de la selección que terminó provocando la renuncia de parte del personal. Claro que los resultados acabaron avalándolo. Uruguay llega a la Copa América de Estados Unidos en el segundo puesto de la tabla de las Eliminatorias, con cuatro triunfos, un empate y una derrota, destacando los triunfos contra Argentina y Brasil.

Ahora, Bielsa ha llamado la atención por una nueva medida en la previa del debut del equipo contra Panamá en el marco del Grupo C de la competencia. Tal como destaca El observador, “no está conforme con las canchas asignadas a Uruguay en la Copa América 2024 y busca alternativas a horas del primer entrenamiento en Miami”.

Agregan que ante esto, Bielsa salió junto a parte de su cuerpo técnico para observar algunas posibles alternativas donde desarrollar las prácticas junto a su escuadra a pocos días del debut que está programado para este domingo 22 de junio a las 21.00 horas de Chile.

Ausencia en la nómina

Hace algunas semanas Marcelo Bielsa también había sorprendido al dejar fuera de los nominados para la Copa América a Luciano Rodríguez, delantero de 20 años, que es una de las máximas promesas de Uruguay y del fútbol sudamericano, y que se consagró al levantar la corona del Mundial Sub 20 con la camiseta celeste.

Así, fue el mismo deportista el que entregó detalles sobe la conversación que sostuvo con el rosarino al comunicarle la decisión de que no estaría en Estados Unidos.

“Estoy bien, tranquilo. Sabiendo que pude disfrutar de unas semanas muy emocionantes con mis compañeros”, comenzó señalando.

“No tuve la suerte de quedar, pero obviamente le deseo el mayor de los éxitos a cada uno. Ahora estoy muy ilusionado de que empiece la copa para vivirlo como un hincha más”, agregó.

El delantero también contó cómo se enteró de la decisión: “Después del entrenamiento, Bielsa nos comunicó a mí y a un par de compañeros la decisión, obviamente con todo respeto”, añadió.

“Hay muy buenos jugadores. Podía pasar y estoy orgulloso de lo que he podido lograr estando con esas bestias, pero el fútbol es así. Ahora a alentar como un hincha más con la familia”, apuntó.

Además, resaltó que “Marcelo me contó un poco por qué tomó la decisión de no llevarme. Fue porque no he tenido muy buen semestre y también es razonable por el tema de que hay jugadores que están en otras ligas capaz que superiores a la del fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio él y es muy válido”.