La reacción del campeón mundial Sub 20 con Uruguay tras ser borrado por Marcelo Bielsa de la nómina de la Copa América

Uruguay entregó su nómina para la Copa América. Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que disputarán el certamen continental con la camiseta de la Celeste. Entre ellos, destacan dos ausencias.

La primera es la de Edinson Cavani. Naturalmente, es la que más llama la atención. La no convocatoria del ariete es llamativa, pero lógica. Una semana antes, el delantero de Boca Juniors había anunciado su retiro del combinado oriental. A través de un sentido comunicado, el futbolista de 37 años entregó la noticia.

El mensaje era, de cierta forma, esperable, pues no logró entablar una buena relación con Bielsa. El transandino, desde su llegada, le transmitió señales contundentes sobre su futuro en el equipo charrúa.

La otra ausencia llamativa es la de Luciano Rodríguez. El delantero de 20 años, que es una de las máximas promesas de Uruguay y del fútbol sudamericano, y que se consagró al levantar la corona del Mundial Sub 20 con la camiseta celeste, fichó recientemente desde el Liverpool de Montevideo por el Girona. La escuadra española pagó US$ 15 millones por el 70 por ciento del pase, en lo que es la compra más cara de su historia. Sin embargo, no fue tenido en cuenta por Bielsa.

Su diálogo con Bielsa

Rodríguez entregó detalles de la conversación que mantuvo con el técnico rosarino, quien le comunicó sobre la determinación de no convocarlo para la Copa América: “Estoy bien, tranquilo. Sabiendo que pude disfrutar de unas semanas muy emocionantes con mis compañeros”, comenzó señalando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. “No tuve la suerte de quedar, pero obviamente le deseo el mayor de los éxitos a cada uno. Ahora estoy muy ilusionado de que empiece la copa para vivirlo como un hincha más”, continuó.

El delantero también contó cómo se enteró de la decisión: “Después del entrenamiento, Bielsa nos comunicó a mí y a un par de compañeros la decisión, obviamente con todo respeto”, añadió.

“Hay muy buenos jugadores. Podía pasar y estoy orgulloso de lo que he podido lograr estando con esas bestias, pero el fútbol es así. Ahora a alentar como un hincha más con la familia”, señaló.

También aseguró comprender el motivo que Bielsa le otorgó: “Marcelo me contó un poco por qué tomó la decisión de no llevarme. Fue porque no he tenido muy buen semestre y también es razonable por el tema de que hay jugadores que están en otras ligas capaz que superiores a la del fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio él y es muy válido”, indicó.

Finalmente, se refirió al sentido respaldo que le entregó Luis Suárez al darse a conocer la lista: “Me escribió, me envió un mensaje muy emotivo. Estoy muy agradecido con Luis que siempre está presente, siempre me escribe y es un crack, un ídolo para mí y para muchos de nosotros”, sentenció.