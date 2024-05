Un duro golpe para Bielsa: Edinson Cavani anuncia su adiós a la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa se queda sin un histórico. Edinson Cavani, uno de los delanteros más tradicionales del fútbol uruguayo, anuncia su alejamiento del combinado oriental, lo que constituye una baja considerable de cara a la Copa América. El atacante de Boca Juniors figuraba como uno de los jugadores reservados por el entrenador para el torneo continental que se disputará en Estados Unidos.

El artillero xeneize comunicó su determinación a través de un sentido comunicado en su cuenta en Instagram, en el que valoró su paso por el combinado.

El comunicado

Cavani valora su paso por la selección charrúa, a la que se dirige en la nota. “Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en su tu proceso”, introduce. “No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos”, complementa.

Las siguientes palabras son para quienes le acompañaron. “Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, expresa.

“Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, añade. “Fueron, sin dudas, muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”, explica.

“Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, concluye.

Una relación de ida y vuelta

La relación entre Cavani y Bielsa, al menos en términos del rol que les corresponde a ambos desde que el rosarino llegó a Uruguay, ha sido compleja. El entrenador, a quien suele no temblarle la mano a la hora de prescindir de referentes, como ha pasado en otros equipos, ha dado señales contundentes en ese sentido en su paso por el combinado charrúa.

Sin ir más lejos, a la espera de la convocatoria para el torneo sudamericano, una de las dudas radica, precisamente, en la presencia de Luis Suárez, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. En noviembre, Bielsa volvió a considerar al Pistolero en las Eliminatorias, en una medida que se interpretó como una respuesta a la presión ambiental para el retorno del jugador.