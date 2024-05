La chapa de copero de Almirón, refuerzos y futuros rivales: lo que dejó la hazaña de Colo Colo para meterse a los octavos de la Libertadores

El escollo era complejo y sorpresivamente se hizo más duro porque Alianza Lima estaba dando el golpe en el Maracaná. Ante la victoria parcial de los peruanos sobre Fluminense, el empate de Colo Colo con Cerro Porteño, en Asunción, no servía. Sin embargo, la lógica se terminó imponiendo para que el campeón vigente lograra un triunfo que agradecieron en Macul. Con ese escenario, el 1-1 conseguido en La Nueva Olla le alcanzó al Cacique para timbrar su acceso a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores, lo que la institución no conseguía desde hace seis años.

Fue en 2018 cuando los albos habían superado por última vez la ronda grupal. Tras dejar en el camino al Corinthians, el periplo en la Copa se acabó en cuartos, ante Palmeiras, con un plantel que contaba con Esteban Paredes, Lucas Barrios, Jorge Valdivia y Agustín Orión, entre otros. Ahora, este paso a la instancia de eliminación directa, que se desarrollará después de la Copa América, implica una serie de aspectos en el devenir del cuadro popular, desde diversas perspectivas.

Este hito ubica en una muy buena posición a Jorge Almirón. Precisamente, uno de los tópicos que discutió Blanco y Negro para cambiar la cabina técnica era dar un paso adelante en lo internacional, el que no se consiguió con Gustavo Quinteros. La campaña reciente del exjugador de Wanderers como finalista de la Libertadores con Boca Juniors era un aval más que interesante para inclinarse por él. Luego de pasar las llaves ante Godoy Cruz y Sportivo Trinidense, la siguiente etapa en el “check list” era superar la ronda de grupos. Y se consiguió.

“El fútbol tiene esto, tiene esta magia de que seguramente muchos estaban arrodillados rezando hasta la última jugada, como nosotros sufriendo. Así que se disfruta muchísimo. Le veo la alegría a muchos de los chicos que por ahí tienen poca experiencia. Tenemos muchos jóvenes. Es una alegría enorme y esto nos abre la puerta para seguir mejorando cosas”, declaró Almirón tras el duelo del miércoles. “El equipo hizo un partido durísimo. Ese peso de no pasar hace seis años era una carga emocional fuerte. Más allá de que sufrimos, nos llevamos un resultado importante que le da una alegría a la mayoría de los chilenos, que hace mucho estaban esperando”, agregó. Quien estaba con la delegación, pese a no jugar por suspensión, fue Arturo Vidal, quien volvió a Macul con el afán de ser protagonista en lo internacional.

La alegría desbordó en el camarín del Cacique. Brayan Cortés, uno de los que se ha convertido en uno de los hisóticos del Cacique, valoró el hito que se consiguió en Asunción. “Mucha alegría dentro del camarín, llevo (acá) siete años y solo una vez tuve la oportunidad. Llevábamos mucho tiempo buscándolo, ahora tenemos un equipazo, estamos trabajando duro para llegar lo más lejos posible. Esto nos da un plus más, queremos luchar para lograr los objetivos, obviamente mucha felicidad”, señaló.

Además, las opciones del equipo en el Campeonato Nacional se revitalizaron, tanto por los resultados propios como por el estancamiento de la U, el puntero. Estar vivo en dos frentes al cabo del primer semestre le da crédito al DT argentino para solicitar a los mandamases de ByN reforzar el plantel para la segunda parte de la temporada. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Luciano Cabral, el desequilibrante talento de Coquimbo Unido. Y necesariamente deberán buscar nombres para la delantera, ante la partida confirmada de Damián Pizarro en junio, hacia el Udinese, y la opción de que Leandro Benegas también salga para tener más regularidad. Ante esto, Almirón se quedaría solo con Guillermo Paiva.

Aníbal Mosa, el mismo presidente de ByN que lo presionó horas antes del encuentro, no tuvo problemas en elogiarlo. “Era una etapa muy importante de pasar. Jorge demostró los pergaminos que tiene para jugar este tipo de partidos. Son partidos muy difíciles, ustedes lo vivieron al interior, esto era una caldera y sacar una clasificación en tierras ajenas en mérito del cuerpo técnico y los jugadores”, señaló el empresario.

Para este fin, la billetera del club recibirá un gran abono. Por avanzar a la siguiente etapa, Colo Colo recibirá desde la Conmebol US$ 1.250.000, lo que se agrega a los US$ 1.100.000 por superar las dos fases anteriores, más otros US$ 330 mil por haber derrotado a Cerro Porteño como local. Además, de US$ 1 millón por cada partido de local.

Una estadística negativa

Si bien el objetivo de la clasificación está cumplido, un lunar en la campaña de Colo Colo dice relación con la poca cosecha jugando en el estadio Monumental. Sacó cuatro puntos de nueve posibles, siendo el 0-0 con Alianza Lima un resultado que casi hipotecó las chances de seguir en carrera y que, por cierto, dejó al cuadro popular sin margen de acción en el cierre del grupo.

Con seis puntos, e igualado en casi todos los criterios de definición con Cerro Porteño, los goles de visita inclinaron la balanza en favor de los albos. Viendo el panorama global de la Libertadores 2024, el Cacique es el peor de los segundos, aspecto que sirve como disparador para que los primeros prefieran jugar ante los chilenos en octavos de final. Huachipato, segundo del grupo C, tiene ocho puntos y puede quedar afuera. Palestino sacó siete unidades en la zona E y acabó tercero, pasando a la Sudamericana. El mejor de los segundos es Talleres de Córdoba, con 13, más del doble de la cosecha colocolina.

Además, el cuadro de Macul se anotó como el peor clasificado en la historia del certamen continental. Nunca otro equipo se había metido con seis puntos a la siguiente fase. Con siete unidades, que había sido la cantidad mínima de puntaje, ya se registraban las campañas de Delfín (2020), Libertad (2020), River Plate (2015), Sao Paulo (2013), Once Caldas (2011) y Deportes Concepción (2007).

Un dato aportado por el conocido estadístico español MisterChip da cuenta de que el último equipo en avanzar a octavos con una sola victoria en la fase de grupos fue River Plate en 2015, con un triunfo, cuatro empates y una derrota. En aquella ocasión, los Millonarios terminaron siendo campeones con Marcelo Gallardo. Además, desde que se conceden tres puntos por partido ganado y solo avanzan los dos primeros, Colo Colo es el primer equipo en clasificar como escolta del líder con apenas seis unidades.

Para conocer al próximo rival, sin embargo, el Cacique deberá esperar que se termine de definir la fase de grupos y que se efectúe el próximo sorteo que lo emparejará con los equipos que terminaron primeros en sus grupos. ¿Los posibles enfrentamientos? Sao Paulo, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro. El resto de los grupos aún debe definirse.