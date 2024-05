Refuerzos, salidas y la presión de Mosa: Jorge Almirón se juega gran parte de su proyecto en la visita de Colo Colo a Cerro Porteño

Este miércoles, a las 20.30, Colo Colo visita Asunción para definir su paso a octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, un encuentro en que a ambos equipos increíblemente les sirven dos resultados: a los albos, empatar con goles y ganar y a los guaraníes, igualar a cero y triunfar. Más allá de ese pliegue estadístico, el Cacique se juega mucho, ya que puede salir de Paraguay incluso sin el premio de consuelo, que es el boleto a la Copa Sudamericana.

Un triunfo en La Olla le dará al cuadro popular un jugoso estímulo económico, pues sumará US$ 330 mil por mérito deportivo, cifra que se añadirá a los US$ 1.250.000 por avanzar a la siguiente ronda. Además, ya acumulan otros US$ 1.100.000 por superar las dos fases anteriores, más otros US$ 330 mil por haber vencido a Cerro en el Monumental, lo que en total daría un ingreso de US$ 3.010.000 por toda la participación en el certamen. A ese valor hay que agregarle el US$ 1 millón que entrega la Conmebol por la disputa de cada uno de los tres partidos en condición de local. En total, US$ 6.010.000 para las arcas de Blanco y Negro. Cifras importantes, pensando en las finanzas de la concesionaria y la opción de reforzar el plantel para el segundo semestre.

En la antesala, el propio Aníbal Mosa, quien no viajó por motivos de salud, fue enfático en cuál es el objetivo. “Cada vez que elaboramos los planteles y pensamos en Libertadores, siempre pensamos en pasar a octavos. El año pasado estuvimos cerca, el antepasado también, y por diferentes razones no se nos ha dado. Pero estamos confiados que con el plantel y este cuerpo técnico tenemos las condiciones”, planteó el empresario tras la reunión de directorio del lunes. Más cuando el arribo del estratega argentino se concretó principalmente por el aporte que podría traer a la competencia internacional. En sus anteriores pasos en Boca Juniors y Lanús, el exfutbolista alcanzó la final de la Libertadores.

Y además le puso también tarea en el plano local. “Siempre hemos dicho que el Campeonato Nacional es prioridad, porque eso nos asegura estar en la fase de grupos en Copa Libertadores. Colo Colo está obligado a jugar todos los años la Copa Libertadores”, expresó el empresario, quien a fines del año pasado votó a favor de la renovación de Gustavo Quinteros en desmedro del arribo del argentino.

Eso sí, el mismo Almirón desdramatiza la situación. Y lo dejó de manifiesto en una de sus recientes conferencias tras ser consultado sobre el encuentro ante el Ciclón de Barrio Obrero. “Tengo claro en el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. También tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, era a largo plazo, el próximo año es el centenario del club”, manifestó.

“Nosotros estábamos fuera de la Copa Libertadores, el equipo no había clasificado a Copa Libertadores, pasamos dos instancias para clasificar, no era que el equipo había sido campeón o que tenía un gran equipo para clasificar. No entramos de forma directa, tuvimos cuatro partidos más que los demás y fue muy difícil entrar. Llegar al último partido con la opción de pasar de fase, nos fortalece, hemos crecido mucho”, sentenció.

Las salidas y llegadas

El partido ante Cerro Porteño también asoma como fundamental para definir los refuerzos para el segundo semestre. Y en ese sentido los montos por avanzar son importantes para contactar a futbolistas de jerarquía. Por ahora, el que más cerca aparece es Luciano Cabral, la gran figura de Coquimbo Unido. El propio Daniel Morón lo reconoció antes de abordar el vuelo a la capital paraguaya. “Ha sido sobresaliente dentro de esta parte del campeonato. Es un jugador atractivo no solo para mí, sino también para otros que tienen mi cargo. A muchos les gustaría tenerlo en su equipo”, expresó.

También el Cacique buscará un centrodelantero ante la partida de Damián Pizarro y, eventualmente, la de Leandro Benegas, quien maneja un ofrecimiento de Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin ellos, solo Guillermo Paiva podría cumplir esa función, por lo que se hace urgente la llegada de un 9, que además aporte goles, uno de los grandes déficits que ha tenido el elenco de Jorge Almirón.

Por otra parte, los albos podrían sufrir la pérdida de dos de sus centrales titulares: Alan Saldivia y Maximiliano Falcón. El primero está siguiendo seguido por varios equipos y la institución está haciendo esfuerzos por retenerlo. Mientras que Peluca también maneja ofrecimientos, pero en la concesionaria no se opondrán si la oferta es conveniente. Además, el mismo jugador ha manifestado en varias ocasiones sus deseos de emigrar.

Justo se da en un momento en el que la esposa de Erick Wiemberg lanzó acusaciones de brujería dentro del camarín, las que apuntaron indirectamente a la pareja del charrúa, quien se tomó con humor el asunto. “Lo mejor que le pueden hacer a una persona es hacerla reír y yo no puedo más”, escribió en su cuenta de X.

Es por ello que, frente a estas eventuales partidas, la dirigencia de Colo Colo está evaluando la opción de sumar a un defensor. Mientras que también siguen a un lateral derecho, que pueda pelear el puesto con Óscar Opazo. Asimismo, se acordó avanzar en la renovación de Brayan Cortés, a quien además se le aumentó la cláusula de salida a US$ 2,5 millones (lo que debe ser formalizado en los próximos días); y las de Vicente Pizarro, Leonardo Gil y César Fuentes.