¿Brujería en Colo Colo? La singular acusación de la esposa de Erick Wiemberg

Este 2024 Erick Wiemberg se ha transformado en un titular indiscutido en Colo Colo. El lateral, quien llegó el año pasado procedente desde Unión La Calera, es una pieza importante en el esquema de Jorge Almirón y se alista para días importantes: deberá afrontar el duelo ante Iquique por la fecha 14 del Campeonato Nacional y el último encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores, contra Cerro Porteño en Paraguay.

En lo que va de este año ya suma 19 encuentros disputados y entre el torneo nacional, la mencionada Libertadores y la Supercopa Chile. En este contexto, llamó la atención una insólita denuncia que efectuó su pareja Rosemarie Eggers: “Desde todos los años que llevo con mi marido en este mundo del fútbol, jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy en día. Puedo jurar que jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Brujería

La mujer acusó brujería: “Tanto que nos hemos preguntado una y mil veces cómo puede existir gente que juegue con cosas tan delicadas como querer hacer un mal a otras personas, como querer quitarles un puesto y lesionarlos a través de brujerías o acudir a recursos que parecen asquerosamente inhumanos para ver a otros sufriendo”.

“Qué pena y qué decepcionante es la vida cuando te topas con este tipo de gente donde tienes que lastimosamente verlos siempre. Sigo sin entender cómo es posible me da una pena tremenda que paguen personas buenas y lindas cosas que no merecemos ni merecerían jamás”, agregó.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Sumado a esto, he decidido sacar mis fotos junto a a Erick por un tema de protección, dado que nosotros sí somos creyentes y que si bien crean o no crean la intención de la persona es la que habla por sí sola y dejándoles en claro así entonces que mi intención no es mostrar ni dar detalles de aquel suceso que ya muchos se han dado por enterados”, cerró.

“No es Erick directamente el afectado”

Eso sí, más tarde se encargó de subir una tercera historia, en la que esta vez asegura que el perjudicado no es directamente su pareja: “En definitiva esto nos afecta a todos, tanto como equipo y familia. Por ende, dejar en claro que no es Erick directamente el afectado”.