Aníbal Mosa le pone presión a Almirón a horas de la ‘final’ de Colo Colo frente a Cerro Porteño por la Libertadores

Este miércoles, Colo Colo se juega la vida ante Cerro Porteño. Literalmente. Los albos dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un triunfo o un empate con goles, siempre que Fluminense venza a Alianza Lima, le bastará para acceder a la siguiente fase, aunque tendrá que conseguirlo en un escenario difícil y frente a un rival que bregará por el mismo objetivo.

Para el Cacique, avanzar en el torneo continental reviste una importancia clave. En lo deportivo y en lo económico. En ese contexto, Aníbal Mosa estableció con claridad el objetivo que deberán cumplir los albos, en un mensaje directo hacia Jorge Almirón y sus dirigidos. “Cada vez que elaboramos los planteles y pensamos en Libertadores, siempre pensamos en pasar a octavos. El año pasado estuvimos cerca, el ante pasado también, y por diferentes razones no se nos ha dado. Pero estamos confiados que con el plantel y este cuerpo técnico tenemos las condiciones”, planteó el empresario portomontino después de la reunión de directorio de este lunes.

La otra tarea

El ámbito internacional no es el único que ocupa al Cacique. Mosa también se entusiasma con el repunte a nivel criollo que tiene a los albos a apenas tres puntos de Universidad de Chile, el líder de la tabla. “Siempre tuvimos confianza de estar trepados dentro de los que están arriba en la punta. Estoy contento por la manera en que se ha estado llevando adelante el proceso”, analizó en relación a la evolución que ha tenido el proceso de Almirón.

Pavez y Almirón, en el duelo frente a Palestino (Foto: Photosport)

La aspiración local de los albos está directamente ligada con la necesidad de competir a nivel internacional, lo que garantiza cuantiosos recursos que, en definitiva, permiten la estabilidad financiera de la institución. “Siempre hemos dicho que el Campeonato Nacional es prioridad, porque eso nos asegura estar en la fase de grupos en Copa Libertadores. Colo Colo está obligado a jugar todos los años la Copa Libertadores”, explicó el directivo.

Almirón, aterrizado

Horas antes, Almirón había manifestado una postura más aterrizada, precisamente a la que respondió Mosa. “Tengo claro en el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. También tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, era a largo plazo, el próximo año es el centenario del club. Nosotros estábamos fuera de la Copa Libertadores, el equipo no había clasificado a Copa Libertadores, pasamos dos instancias para clasificar, no era que el equipo había sido campeón o que tenía un gran equipo para clasificar. No entramos de forma directa, tuvimos cuatro partidos más que los demás y fue muy difícil entrar. Llegar al último partido con la opción de pasar de fase, nos fortalece, hemos crecido mucho”, había puntualizado el estratega.

“Veo el partido como una oportunidad de seguir creciendo, me siento representado por el grupo. Cada día vamos jugando mejor y no siento presión”, enfatizó el entrenador. “Estamos enfocados en el partido y pasar. Confío en el equipo y después veremos como se dan los resultados. Ellos son intensos, pero tengo gente de experiencia para avanzar de ronda”, insistió.

En Asunción, sin Arturo Vidal ni Damián Pizarro, expulsados en Lima, el Cacique formará con Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón y Wiemberg; Castellani, Pavez, Gil; Zavala, Paiva, Palacios.