Exmundialista de Colombia en Brasil 2014 sorprende al mundo: “Soy 100% alcohólico y lo admito; soy un drogadicto en recuperación”

Hace más de 15 años, Fredy Guarín era una de las figuras de mayor proyección del fútbol colombiano. Tras pasos por Boca Juniors y Saint-Étienne, en 2008 fichó por Porto, club en el que brilló con su buen juego y potentes remates desde larga distancia. Además, siempre fue un permanente considerado en las selecciones juveniles de su país y, posteriormente, en la adulta. Luego, en 2012, arribó al Inter de Milán, en la etapa más destacada de su carrera, al mismo tiempo que jugó el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, el futbolista nunca pudo vencer un problema que le terminó por perjudicar su carrera: el alcoholismo. Ahora, más maduro y en recuperación, como él mismo lo reconoce, hace un crudo análisis de su vida. Su familia, sus miedos y los amigos que perdió en el camino son parte de su relato.

“En las redes sociales me han inmortalizado en situaciones malas o extrañas porque el alcohol siempre ha sido el peor detonante de todo lo que me pasó”, comenzó diciendo en una sincera conversación con la revista Semana.

Ahora está en recuperación, pero admite que el trago le afectó en diversos ámbitos de su vida: “Soy 100% alcohólico y lo admito. Soy un drogadicto en recuperación. Fui alcohólico durante mucho tiempo. Varios años cuando dejé Millonarios (en 2021) llegué al punto más bajo porque en esos años mi adicción se volvió muy grave, ya no trabajaba en los entrenamientos, había perdido la dignidad, la confianza de mis seres queridos y lo más importante. Lo más precioso que tengo son mis tres hijos. Perdí muchas cosas a nivel sentimental y amoroso”.

Guarín estuvo en el Inter de 2012 a 2015. Coincidió durante una temporada con Gary Medel.

El exmediocampista dice que en la religión encontró el camino para salir adelante: “Llegó un punto en el que ya no podía seguir así. Tuve que pedir ayuda, ya la tuve, lo hice varias. veces, pero siempre tuve una recaída. Tuve que rendirme y pedir ayuda a algunos profesionales con los que estoy trabajando para arreglar las cosas, para recuperar la confianza de mis hijos, mis familiares y mis amigos. solo lo hace. Esta vez, sin embargo, todo es diferente y es el momento definitivo. Ya toqué la puerta del diablo y no es lo mejor. Ya sé cuál camino no es y que el camino es Dios que me da fuerzas cada día y una vida sobria y saludable, para poder darles a mis hijos todo el amor que les tengo”.

Las amistades que se quedaron

Guarín también habla sobre los amigos que perdió en este proceso, y agradece a los que permanecieron, a pesar de todo: “He perdido muchos amigos, pero otros se han quedado a mi lado. Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos, los que quieren verme sentir bien. Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Ospina, Cuadrado, Zanetti, Córdoba y otros que estaban allí en esos momentos oscuros. Otros, sin decir palabra, se fueron”.

“¿Quieres saber si estuve cerca de la muerte o de la prisión? Sí, la verdad es que en ese camino oscuro que estaba estuve cerca de la muerte porque no tenía respeto, yo no tenía límites, no tenía coraje y me dejé llevar cada día más hacia ese agujero”, cerró.