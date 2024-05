¿Por qué Ricardo Gareca prescinde de Arturo Vidal y Gary Medel? La radiografía del Tigre sobre la Roja a un mes de la Copa América

“A nadie le he prometido absolutamente nada”, señaló Ricardo Gareca después de entregar la nómina de la Selección Chilena para el partido amistoso ante Paraguay. La ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel desató las inevitables preguntas de la prensa especializada y una posterior explicación del técnico, que entregó detalles de la conversación que mantuvo con dos de los pilares de la Generación Dorada.

“Simplemente, fue a modo de presentación, si les interesaba, si se veían competitivos. Todos me dieron una respuesta afirmativa. A partir ahí, sacamos lo que queremos ver, evaluando. Son jugadores de tremenda importancia, que vamos a tener en cuenta, pero para este partido, decidimos esto”, aseguró.

Tanto el Rey como el Pitbull quedaron fuera de la convocatoria. Precisamente, ambos eran dos de los nombres que más atención generaban en la previa. Las dudas sobre su presencia se terminaron por confirmar. De alguna manera, el estratega replica la misma estrategia que utilizó en su exitoso paso por Perú. En 2016, casi un año de haber asumido, dejó fuera de la Copa América Centenario a cuatro jugadores referentes e inamovibles del equipo incaico: Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y Juan Manuel Vargas.

Eso sí, Gareca intentó bajar el perfil luego de borrarlos y aseguró que aún pueden entrar en la nómina final de la Copa América: “Esta es la lista, en principio, es lo que queremos ver en este partido. (A la Copa) Podemos ir con 26 jugadores, 24 o 25. Es eso lo único que puedo contestar. Por supuesto, son muchachos de mucho reconocimiento. No, de ninguna manera (están descartados)”, señaló en la conferencia de prensa en ese entonces.

No obstante, el simbolismo de la decisión revela las intenciones del estratega. Por ende, todo indica que los futbolistas no son considerados para formar parte del proceso en el que el Tigre buscará llevar a la Roja al Mundial de 2026.

Pérdida de terreno

Mientras que Medel no se refirió a su no inclusión en la convocatoria, Vidal sí habló sobre su situación particular. Pese a que anteriormente había comunicado que aún se sentía parte del proceso y capacitado para rendir a un buen nivel, el volante cambió de percepción y aseguró que su foco ahora está en el Cacique: “No estoy pensando en la Selección, solo en Colo Colo, tenemos una final el miércoles y luego un partido ante Copiapó”, indicó tras la goleada sobre Deportes Iquique, en un nuevo signo claro, aunque desde la otra vereda. El Rey pareciera haber comprendido que está cada vez más lejos de la Roja.

Arturo Vidal y Gary Medel en un entrenamiento de la Roja. Foto: Photosport.

Ricardo Gareca aún no ha trabajado con ninguno de los dos jugadores. Ambos quedaron fuera de la gira europea en la que la Roja se midió ante Albania y Francia. En ese momento, su ausencia podía explicarse por el contexto por el que pasaban. El defensor comenzaba a perder protagonismo en Vasco da Gama después de consolidarse como capitán y resultar fundamental para el objetivo de evitar el descenso en la edición anterior del Brasileirao. El volante, en tanto, estaba en un proceso de recuperación tras ser sometido a una cirugía en la rodilla derecha, luego de sufrir la rotura del menisco externo de la articulación, justamente en un partido eliminatorio de la Selección.

Medel, días después de quedar fuera de la gira por Europa, no escondió su extrañeza”. “Estaba sorprendido, hace 17 años que estoy yendo a la Selección pero son decisiones del cuerpo técnico y hay que respetar. Hay que trabajar para un nuevo llamado o una nueva convocatoria. Yo voy a estar disponible para todo”, estableció en aquella oportunidad.

En ese sentido, Gareca ya había dado pistas sobre la no inclusión de ambos. En una entrevista con El Deportivo, el Tigre fue especialmente cauteloso respecto del futuro de ambos referentes de la Roja: “Estamos en ese proceso de ver los jugadores. Vidal, Medel y todos son muchachos que tienen experiencia y que si los utilizamos van a rendir porque tienen la experiencia suficiente. Pero por ahí queremos ver otra cosa de otros muchachos en esta etapa. Es algo que estamos evaluando, pero no te podría decir si van a estar o no”, puntualizó.

La explicación de Gareca

La decisión de Gareca se entiende desde una explicación clara. Las condiciones de los dos referentes de la Roja están ahí, nadie podría descubrirlo ahora. Sin embargo, para el estratega existen otros jugadores que, en este momento, tienen un mejor estado de forma que ellos.

La pérdida de continuidad de Medel es trascendental en la decisión. La salida del técnico Ramón Díaz, con quien se había consolidado en la titularidad, y la llegada de Rafael Paiva, fueron especialmente cruciales en su pérdida de protagonismo. Esto, sumado a una serie de polémicas en las que se ha visto envuelto en tierras brasileñas, han provocado que ceda terreno en el cuadro de la Cruz de Malta.

Ni siquiera su polifuncionalidad es un factor que eleve los argumentos para ser tenido en cuenta. El Tigre considera al nacido en Conchalí como volante. Pese a que con los años retrasó su juego y en la Roja jugó principalmente como defensor, el técnico lo prefiere concluyentemente en la medular por sobre la zaga. Su rol es ese y ahí considera que tiene otros valores que le pueden ser de más utilidad. Esto mismo afecta a Vidal, quien actualmente también tiene por encima otros nombres.

La irrupción de jugadores como Rodrigo Echeverría, que tiene un destacado presente en el fútbol argentino con la camiseta de Huracán, es un ejemplo. El repentino ascenso del formado en la U lo posicionan como uno de los futbolistas estelares en la oncena del adiestrador. El mediocampista agarró la camiseta de titular y no la soltó más. Por otro lado está Marcelino Núñez, algo más consolidado en la Roja y que tiene un buen pasar en la Championship con Norwich City.

Erick Pulgar, titular indiscutido en el Flamengo, también suma créditos, a pesar de haberse perdido la gira europea por una lesión muscular. Mientras que César Pérez ya se ha vuelto un constante en las nóminas. De ahí salen los elegidos para utilizar los dos puestos en el centro del campo. ¿La posición de enlace? Para Alexis Sánchez. También está la opción de Diego Valdés, que brilla en el América de México.