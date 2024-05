Gareca explica las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel: “A nadie le he prometido nada, ni convocatoria ni jugar”

Ricardo Gareca da la lista para el partido entre Chile y Paraguay. Pasan los nombres y hay dos que no aparecen. Cuando se llega al vigésimo cuarto, la determinación ya es un hecho: no están Arturo Vidal ni Gary Medel, dos de los referentes de la Generación Dorada. Precisamente, los que generaban mayores dudas respecto de sus eventuales llamados. Ahora, la conclusión es ineludible: la señal respecto de que tampoco estarán en la Copa América es demasiado elocuente como para siquiera intentar disimular la determinación.

El Tigre, de todas formas, se juega por evitar la polémica. Busca, en principio, acotar la determinación. “Este el partido con Paraguay. Después puedo ampliar, traer, sacar, poner dos muchachos más. Lógicamente, hay muchos muchachos de esta lista que van a empalmar con la Copa América. Pero, en principio, esta es la lista para el partido con Paraguay”, intenta delimitar, pese a que la pista parece demasiado evidente respecto del futuro de los históricos en su escuadra.

Esquivar la polémica

Gareca intenta por todos lados eludir la polémica. “Esta es la lista, en principio, es lo que queremos ver en este partido. (A la Copa) Podemos ir con 26 jugadores, 24 o 25. Es eso lo único que puedo contestar. Por supuesto, son muchachos de mucho reconocimiento. No. de ninguna manera (están descartados)”, sostiene, en relación a las ausencias que generan el foco de controversia. “Tengo plazo el 15. Puedo llamar el 12 o antes del partido con Paraguay. Esto tómelo como los muchachos que están para el partido con Paraguay. Todo lo demás. Cualquiera que se pueda incorporar tendrá el tiempo para ir conociendo el trabajo”, insistió.

En lo que sí fue enfático fue en que a nadie le garantizó un lugar en el combinado. “Voy a ser claro. Ya lo fui. Hablé con cada uno. Nos presentamos. Lo vi como algo importante, para que nos conozcan. A nadie le he prometido absolutamente nada. Simplemente, fue a modo de presentación, si les interesaba, si se veían competitivos. Todos me dieron una respuesta afirmativa. A partir ahí, sacamos lo que queremos ver, evaluando. Son jugadores de tremenda importancia, que vamos a tener en cuenta, pero para este partido, decidimos esto”, sostuvo.

Gary Medel y Arturo Vidal, ausentes en la lista de Gareca.

Después, el entrenador se escuda en el calendario. “Pueden aparecer imprevistos, inconvenientes. Empezamos a trabajar el 3. Uno siempre tiene el resguardo para ir viendo. Esperamos que no pase ningún imprevisto. Siempre tenemos la opción de llamar a algunos muchachos más, ampliar la lista. Por eso tenemos la posibilidad hasta el 15 e junio de dar una lista definitiva. En este momento, lo que apuntamos estrictamente al partido con Paraguay”, insiste.

También aborda la situación de Luciano Cabral. “No me dijeron nada de Cabral todavía, oficialmente, en cuanto a la visa o al permiso. Lo que hemos resuelto es esto. Si se resuelve a favor de él, tampoco te podría contestar si está en la lista”, dice, dejando en entredicho la posibilidad de incorporar al volante de Coquimbo Unido si, finalmente, consigue la autorización para entrar a Estados Unidos.

“Es muy importante”

Gareca le asignó una relevancia clave a la Copa América. “Es muy importante. Le damos suma importancia. Es un tiempo que uno aprecia para ir conociendo a los muchachos, para trabajar, aparte de lo que significa. Lo tomo para ir afianzando conceptos, ir definiendo algo. Sí le damos suma importancia. Tenemos ambiciones. La meta mayor es tratar de clasificar. Vamos a ir en busca de una clasificación. Tenemos expectativas para la Copa América”, precisa..

Lo mismo, al partido ante los guaraníes, que marcará su estreno en el Estadio Nacional. “Primero, despedirnos con la gente. No tuve la oportunidad de estar con la hinchada chilena. Ver ese empuje que tiene. Que uno empiece a ver la exigencia del público. Tengo la oportunidad de vivirlo, ojalá de despedirnos con una buena actuación, ver qué despierta la Selección. Ojalá que la gente nos acompañe. Me gustaría que en todo lo que se tenga que jugar, darle una gran participación a la gente. Va a ocupar un rol fundamental. Ojalá podamos lograr una empatía con la gente. Para eso debemos lograr actuaciones convincentes. Entonces, me gustaría despedirme bien, dar un buen espectáculo”, sentencia.

En ese choque buscará seguir dándole forma a un equipo que Europa entregó favorables signos, con un refuerzo importante: Erick Pulgar. “Vamos teniendo un conocimiento. El grupo que viajó a Europa nos gustó mucho, en cómo se desenvolvió. A Erick (Pulgar) no lo tuvimos. Estaba en la nómina. Ahora se le da la posibilidad de poder estar. Entonces, lo vamos a conocer. Me gustaría verlo. No podría decir si va a ser del arranque. Me gustaría verlo en los entrenamientos”, apunta respecto de la figura del Flamengo.

Finalmente, descartó haber dialogado con Jordhy Thompson. “No hablé con Thompson. Thompson fue evaluado, es evaluado y está considerado porque es un jugador de muy buena calidad. Para los 55 estuvo evaluado No tuve la posibilidad de hablar con él. Sí, por supuesto estuvo considerado desde el punto de vista futbolístico. Pero no está en la lista de 55. Al no estar, prefiero enfocarme en los muchachos que están entre las opciones para ir a la Copa América”, enfatiza.

Y abordó el futuro de Claudio Bravo, quien se desligará del Betis. “He hablado con Claudio, cuando tuve la posibilidad de tenerlo en Europa. Si me pide una opinión, se la podría llegar a dar, pero son cosas de ellos. Mientras, lo que me ha manifestado es que sigue teniendo aspiraciones con la Selección. Me gustaría que fuera a un lugar donde se sienta cómodo, donde pueda tener continuidad”, agrega..