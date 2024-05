La peor jugada de Lucas Paquetá: de objetivo del Manchester City a acusado por apuestas

Lucas Paquetá pudo haber estado viviendo uno de los momentos más felices de su carrera. Su campaña en el West Ham United le podía abrir una oportunidad irrepetible: según la prensa inglesa, el Manchester City, flamante campeón de la Premier League, lo tenía como uno de sus objetivos de mercado, con la finalidad de fortalecer aún más una estructura que, de la mano de Josep Guardiola, genera hace rato el respeto de Europa y el mundo.

Sin embargo, la FA, la asociación de fútbol que rige al fútbol inglés, le pone freno a esas aspiraciones y le ha colgado el cartel de sospechoso. La entidad ha abierto una investigación al futbolista, acusándolo de cuatro infracciones que, en definitiva, darán paso a una investigación que buscará determinar si cometió alguna ilegalidad relacionada con las apuestas.

La acusación

“Lucas Paquetá, jugador del West Ham United, ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; el Aston Villa el 12 de marzo de 2023; el Leeds United el 21 de mayo de 2023; y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023. Se le imputa haber tratado de influir directamente en el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de estos partidos, o en lo ocurrido en ellos, tratando intencionadamente de recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiaran de ellas”, consigna el comunicado oficial emitido por la Football Asociation, la entidad matriz del fútbol inglés.

El escenario es complejo, pues una eventual determinación de culpabilidad en alguno de los casos que formarán parte de las indagatorias expone al deportista una sanción de rango amplio: desde seis meses hasta un castigo de por vida.

La situación pone en riesgo el negocio de la vida para Lucas Paquetá, considerando el West Ham estaba dispuesto a recibir unos US$ 89 millones en ingresos fijos y otra cantidad en variables si partía al City.

“El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para presentar una respuesta a estos cargos, sin perjuicio de cualquier solicitud de prórroga de este plazo. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”, añade la FA, respecto de las formalidades vinculadas al proceso.

Molesto

El jugador está molesto. “Muy sorprendido y disgustado de que la FA haya decidido acusarme”, se reconoció en su cuenta en X. “Durante nueve meses, he cooperado en cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, expresa, junto con negar tajantemente la totalidad de los cargos y comprometerse a luchar con todas sus fuerzas “para limpiar mi nombre”.

El jugador anunció que, en virtud del proceso en desarrollo, no emitirá más comentarios relacionados con las indagatorias.