“Tengo dinero para comprarte”: delantero brasileño acusa a Gary Medel de insultarlo y menospreciarlo

El futuro de Gary Medel es incierto. El defensor pasó de ser capitán y figura de Vasco da Gama, a la suplencia. La salida del técnico Ramón Díaz, con quien se había asentado en la titularidad, y la llegada del estratega Rafael Paiva, fueron especialmente cruciales en su pérdida de protagonismo.

La situación del Pitbull ha sido compleja, pues ha estado involucrado en diferentes polémicas. Primero, fue acusado de agredir a su compañero Caua Paixao, en medio de los rumores que hablan de una mala relación con su nuevo entrenador y algunos compañeros.

Los reportes de la prensa internacional reportan una supuesta molestia del oriundo de Conchalí. En Brasil, por ejemplo, Juninho, periodista partidario que realiza el programa Machao da Gama en YouTube, aseguró que “hay alguien dentro del club que lo odia”. Su teoría se debe a una serie de filtraciones de información sobre el jugador a la prensa. En ese sentido, podría cambiar de horizontes, pues los medios argentinos han asegurado que podría concretarse un posible retorno a Boca Juniors.

No obstante, ahora, el polifuncional jugador está envuelto en una nueva controversia en tierras brasileñas. En esta oportunidad, se entregaron detalles de una pelea que mantuvo Medel con un atacante rival.

La acusación de Neílton

Neílton, delantero del Agua Santa, se refirió al conflicto que tuvo con el defensor en el empate entre Vasco da Gama y su escuadra, que milita en la Serie D (cuarta categoría del fútbol brasileño), por la Copa de Brasil.

En dicho encuentro, en el que finalmente la escuadra del chileno avanzaría de ronda por penales, el artillero fue expulsado por una pelea con Medel, a quien acusó de dedicarles una serie de insultos: “Pelamos durante el partido, ellos iban ganando 2-0 y él (Medel) estaba insultando a uno de nuestros jugadores, hablando mal de nuestro equipo: ‘¿Quiénes son ustedes?, un equipo de mierda’, como que menospreciaba a Agua Santa”, relató en diálogo con ESPN Brasil.

Neílton afirmó que se enteró de la actitud del chileno en el entretiempo: “Llego al vestuario y me entero de lo que estaba haciendo, entonces me volví loco (...) A los tres minutos del segundo tiempo cae su portero, y comencé a provocarlo: ‘Qué pasa hermano, tienen miedo, nos dijeron que nuestro equipo era una mierda y su portero lleva dos minutos tirado”, señaló.

“Ahí empecé a meterme en su mente. Intentó hablarme de dinero. Vino, intentó presentarse. Le dije ‘hermano, aquí no encontrarás nada, tranquilo’. Marcamos el empate y bromeé: ‘No te asustes, vamos a darle la vuelta, ¿tienes miedo?’”, agregó Neílton.

“Después llamó a otro compañero, y me dice ‘tengo dinero para comprarte’. Le dije ‘hermano, no me conoces’. Después me metí en problemas con los dos, y el otro chico fue reemplazado”, finalizó.