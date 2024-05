Abogado de Restrepo saca la voz frente al recurso de protección con el que Berdine Castillo busca reabrir el caso que remeció a Santiago 2023

“El recurso se interpone por las acciones arbitrarias e ilegales que se llevaron a cabo durante la tramitación del proceso encausado por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo”. Así de decidor es el comienzo del documento en donde la atleta chilena Berdine Castillo solicita un recurso de protección en contra del CNAD por el proceso investigativo que terminó rechazando las denuncias y absolviendo de todos los cargos a Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil.

Las acusaciones que Castillo presentó al CNAD apuntaban a un comportamiento discriminatorio y racista por parte de la dirigente colombiana horas antes que se disputara el relevo 4x400 femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La atleta acusó que Restrepo había influenciado en Marcelo Gajardo, entrenador del relevo, para dejarla fuera de la prueba y que insultó a deportistas y dirigentes de Fedachi cuando el estratega fue destituido de su cargo. “Estaba con mi entrenador y ella (Restrepo) dijo ‘esta negra no tiene que correr’”, reveló la atleta chilena de origen haitiano a Meganoticias hace unas semanas.

Todas estas acusaciones fueron desestimadas por el CNAD, quienes en su fallo apuntaron a que no existían pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de Ximena Restrepo frente a las acusaciones que había recibido. De hecho, un día después de que la resolución fuese pública, Eduardo Arévalo, presidente del tribunal en cuestión justificó la medida. “A todos los testigos se les preguntó si en algún momento ellos escucharon palabras racistas, si en algún minuto escucharon garabatos, si maltrataron a las atletas. Nadie dijo que sí. Todos reconocieron que no hubo eso”, fue una de sus declaraciones. En esa misma entrevista y por lo polémico del fallo, incluso lanzó una potente frase: “Nosotros no fallamos para dejar contenta a la galería, fallamos conforme lo que dice la ley”.

Es precisamente eso último lo que debate la defensa de Castillo. En el texto entregado a la Corte de Apelaciones de Santiago especifican distintas situaciones en donde bajo su mirada se produjeron situaciones de trato desigual, tanto en el periodo de investigación como en la audiencia misma.

La defensa de Restrepo

Pese a que este recurso de protección va directamente dirigido al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Carlos Castro, abogado de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, conversa con La Tercera y entrega sus sensaciones respecto a este nuevo episodio en el polémico caso que sacudió a Santiago 2023.

“Intentar revertir una resolución judicial a través de un recurso de protección es su derecho, pero por lo que yo pude ver, se basa en cuestiones de procedimiento que él no las llevó a efecto”, dice el jurista.

Esta última declaración la explica con más detalle: “Mis representados no tuvieron ninguna diferencia respecto del trato que tuvieron en el tribunal. El colega no pidió que sus representadas declararan y los míos no los pedí yo, los pidió él. Fue petición de él que declararan, tanto la señora Restrepo como don Marcelo (Gajardo)”, sostiene.

Finalmente, también expuso su sorpresa ante los últimos comentarios de Berdine Castillo, quien por primera vez reveló que el insulto que habría recibido de Restrepo en la previa de la posta 4x400 fue “esta negra no puede correr”.

“Ninguno de los testigos que presentaron los denunciantes dijo que había escuchado de la señora Restrepo algún tipo de insulto, o palabras discriminatorias, o algo similar respecto de Berdine Castillo. Todo esto salió ahora con posterioridad al fallo, entonces me parece altamente extraño ya que hoy día, meses después, ella venga a decir una acusación”, expuso.

El detalle del recurso

El primer factor que menciona la defensa de Castillo en el documento al que tuvo acceso El Deportivo habla precisamente de uno de los momentos más polémicos de la audiencia de juicio. “En la audiencia única concentrada de dicha causa el CNAD se negó a escuchar a las víctimas, ello a diferencia de lo acontecido con los denunciados, los cuales sí fueron escuchados, configurándose en consecuencia un trato desigual”, apunta el abogado Sebastián Buré.

Sobre esto hay opiniones encontradas, porque si bien el abogado de Castillo en todo momento apuntó a lo injusto del hecho, el CNAD siempre explicó que esto se debió a un error de la parte denunciante. “Se deja expresa constancia, que las denunciantes, Srta. Cardoch, Srta. Castillo, y Sr. Raveau, no declararon en el presente juicio, por no haber sido solicitado oportunamente por el abogado de las denunciantes, Sr. Sebastián Buré”, expresaron en el fallo publicado el 13 de abril.

Otra situación apuntada en el texto donde se presenta el recurso de protección habla de actitudes del presidente del CNAD, Eduardo Arévalo, durante el procedimiento. “Se vulneró el principio de imparcialidad, ya que, durante el proceso el presidente del CNAD, el señor Eduardo Arévalo Mateluna, se comunicó constantemente con la fiscal ad-hoc de la investigación (la responsable institucional de la Federación Atlética de Chile) dándole “consejos y sugerencias” sobre la causa a través de WhatsApp y llamadas telefónicas”, escriben.

Este punto ya había sido abordado por el abogado Buré hace unas semanas en una conversación con La Tercera. En esa instancia el letrado había manifestado que existían diferentes escenarios por los que poder apelar a un tribunal externo, entre ellas la última mencionada. “Arévalo instó a que se conociera por el CNAD y tuvo comunicación constantemente con la Responsable Institucional”, había adelantado.

Buré por otra parte también apuntó en este nuevo documento a la figura jurídica del presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. “Las resoluciones que recayeron sobre los incidentes promovidos en audiencia carecieron de fundamentación, ello debido a que estas decisiones debían realizarse conforme a Derecho -según lo anunciado por el mismo CNAD, sin embargo, fueron resueltas por su presidente (el señor Eduardo Arévalo Mateluna) quien no es abogado, y por lo tanto, carece de la idoneidad técnica para resolver aquellas alegaciones en donde se vertían argumentos de código, sobre normas del Código de procedimiento Civil, normas procesales-penales, normas constitucionales y sobre derechos fundamentales, entre otras, quien, en muchas ocasiones resolvió unilateralmente (sin consultar a los demás miembros del CNAD) o resolviendo de plano las incidencias, y en otras, sin fundamentación que se hiciera cargo de los argumentos esgrimidos por las partes”, sostiene.

Ahora dependerá de la Corte de Apelaciones de Santiago seguir definiendo el futuro del caso más polémico del atletismo nacional de los últimos años. En los siguientes días deberán estudiar el informe del caso en profundidad y determinar si hubo errores en este. Aquello podría abrir un nuevo episodio en la polémica del atletismo, ya que en un inicio fue el mismo Comité de Arbitraje Deportivo el que dejó sin efecto las sanciones del Comité de Ética de Fedachi (disculpas públicas a Restrepo) por no haber realizado el debido proceso.