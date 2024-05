La revancha de Jarry y el complejo inicio de Rafael Nadal: revisa el cuadro principal de Roland Garros

El segundo Grand Slam de la temporada tiene todo listo para su arranque. Con la temprana eliminación de Christian Garin y Tomás Barrios en los clasificatorios, el cuadro principal del Abierto de Francia contará con solo dos chilenos: Nicolás Jarry (16° ATP) y Alejandro Tabilo (25°).

Una aventura en la que ya conocen sus primeros obstáculos. En el caso del flamante 16 del mundo su rival en la primera ronda será Corentin Moutet (79°), mientras que el nacido en Toronto enfrentará en el debut a un jugador proveniente de los clasificatorios.

Para Jarry será un encuentro con tintes de revancha, ya que el francés lo derrotó este año en un polémico partido en el Chile Open. Fue en los cuartos de final del ATP santiaguino, donde Moutet generó la apatía del público presente y donde incluso recibió un reproche del nacional una vez terminado el cotejo. “Me dijo patético, no sé por qué. Yo me comporté bien”, señaló el francés en aquella oportunidad a Clay.

Eso sí, no hay dudas que el partido que más se robó la atención del sorteo fue el de Rafael Nadal, quien en su probablemente último Roland Garros deberá enfrentar en el debut a Alexander Zverev, cuatro del mundo y flamante campeón del Masters 1000 de Roma. Un inicio realmente complejo para el español, quien viene anunciando que el final de su carrera se podría dar este 2024.

Otras duelos llamativos que tendrá la primera ronda, que se disputará entre lunes y martes de la próxima semana, son el de Novak Djokovic (1°) frente al local Pierre-Hugues Herbert (84°), el del italiano Jannik Sinner (2°) ante el norteamericano Christopher Eubanks (43°) y el que medirá a los multicampeones de Grand Slams, Andy Murray (75°) vs. Stan Wawrinka (97°).

Volviendo al escenario de los tenistas nacionales, estos quedaron en el mismo lado del cuadro, por lo que un hipotético cruce entre chilenos se daría recién en cuartos de final. Eso sí, para aquello deberán sortear duros compromisos.

Por ejemplo, si Nicolás Jarry vence a Moutet, enfrentará al ganador del duelo entre Aslan Karatsev (82°) y Alexander Shevchenko (61°). Después en tercera ronda podría aparecer el argentino Sebastián Báez (20°), mientras que en octavos de final sus posibles rivales son Jannik Sinner, Andy Murray, Stan Wawrinka o Cameron Norrie (33°).

En el caso de Tabilo, en segunda ronda está la chance de enfrentar al australiano Jordan Thompson (37°) o el alemán Maximilian Marterer (99°), mientras que en tercera aparecen Grigor Dimitrov (10°) o Fabian Marozsan (41°) como posibles rivales. En los octavos de final quienes podrían medirse ante el chileno son Hubert Hurkacz (8°), Dennis Shapovalov (123°), Luca Van Assche (101°) o Frances Tiafoe (26°).