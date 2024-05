El recado de Jorge Almirón a Ricardo Gareca tras borrar a Vidal de la nómina para el amistoso de la Roja

El pasado viernes Ricardo Gareca entregó la lista de jugadores que estarán presentes en el próximo amistoso de la Roja contra Paraguay en el estadio nacional. Uno de los hechos que llamaron la atención fue que el Tigre decidió dejar fuera a dos referentes de la Generación Dorada: Gary Medel y Arturo Vidal.

“Esta es la lista, en principio, es lo que queremos ver en este partido. (A la Copa) Podemos ir con 26 jugadores, 24 o 25. Es eso lo único que puedo contestar. Por supuesto, son muchachos de mucho reconocimiento. No. de ninguna manera (están descartados)”, explicó en la oportunidad el Tigre.

“Tengo plazo el 15. Puedo llamar el 12 o antes del partido con Paraguay. Esto tómelo como los muchachos que están para el partido con Paraguay. Todo lo demás. Cualquiera que se pueda incorporar tendrá el tiempo para ir conociendo el trabajo”, insistió buscando evitar polémicas.

Ante esto, y a pocas semanas del inicio de la Copa América, el técnico Jorge Almirón le dejó un recado al seleccionador nacional sobre Vidal. “Escuché que no es la lista definitiva. Es un tema delicado. Gareca esta tomando decisiones, pero yo deseo que pueda ir a la Copa América. Es un chico muy querible. A mí me ha ayudado mucho”, expresó en diálogo con TNT Sports.

“Es un referente mundial. El vestuario no es el mismo cuando él no esta. Genera energía en la gente y en los rivales. Ha transformado el equipo. Los jugadores lo siguen, cuando no tiene una molestia o dolores, entrena muy bien. Es paralelo a Cavani. Super profesional, más silencioso. Pero ambos son líderes que van hacia adelante”, añadió.

Arturo Vidal quedó fuera de la nómina para el amistoso de Chile contra Paraguay. Foto: Photosport

Enfocados en la Copa Libertadores

Por lo pronto, Colo Colo se prepara para disputar el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño, duelo al que llega con claras chances de meterse en los octavos de final.

En la previa de este choque, Almirón señaló en conferencia de prensa que “tengo claro en el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. También tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, era a largo plazo, el próximo año es el centenario del club. Nosotros estábamos fuera de la Copa Libertadores, el equipo no había clasificado a Copa Libertadores, pasamos dos instancias para clasificar, no era que el equipo había sido campeón o que tenía un gran equipo para clasificar. No entramos de forma directa, tuvimos cuatro partidos más que los demás y fue muy difícil entrar. Llegar al último partido con la opción de pasar de fase, nos fortalece, hemos crecido mucho”, reflexionó el DT.

“Estamos enfocados en el partido y pasar. Confío en el equipo y después veremos como se dan los resultados. Ellos son intensos, pero tengo gente de experiencia para avanzar de ronda”, añadió.

Además, sostuvo que “ceo el partido como una oportunidad de seguir creciendo, me siento representado por el grupo. Cada día vamos jugando mejor y no siento presión. El partido que sigue, siempre será el más importante. Esperamos hacer un buen partido, hacerlo bien y pasar de ronda para darle una alegría a toda la gente”.