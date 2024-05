“Estábamos fuera de la Libertadores; no era que el equipo había sido campeón”: Almirón aterriza a Colo Colo a horas de enfrentar a Cerro Porteño

Colo Colo se juega su última chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles. Lo hará ante Cerro Porteño de visitante. Un partido clave por donde se le mire y que Jorge Almirón, DT de los albos, asume será una dura batalla.

El técnico lo confirmó en una de las últimas conferencias de prensa que dará el equipo antes de viajar a Paraguay para jugar la última fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores. Una conversación en la que reflexionó sobre la importancia de meterse entre los 16 mejores de América y el proyecto que ha ido formando desde su llegada a la banca del Popular.

“Tengo claro en el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. También tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, era a largo plazo, el próximo año es el centenario del club. Nosotros estabamos fuera de la Copa Libertadores, el equipo no había clasificado a Copa Libertadores, pasamos dos instancias para clasificar, no era que el equipo había sido campeón o que tenía un gran equipo para clasificar. No entramos de forma directa, tuvimos cuatro partidos más que los demás y fue muy difícil entrar. Llegar al último partido con la opción de pasar de fase, nos fortalece, hemos crecido mucho”, fue una de las frases que más llamó la atención del entrenador albo, quien en ese momento reflexionaba sobre la esperanza que había sobre su trabajo para avanzar de ronda.

También hablando sobre lo que será el duelo ante Cerro Porteño fue honesto: “Estamos enfocados en el partido y pasar. Confío en el equipo y después veremos como se dan los resultados. Ellos son intensos, pero tengo gente de experiencia para avanzar de ronda”, expresó.

En esa misma línea también sostuvo: “Veo el partido como una oportunidad de seguir creciendo, me siento representado por el grupo. Cada día vamos jugando mejor y no siento presión”, fue otra de sus frases. Precisamente ahí también expresó: “El partido que sigue, siempre será el más importante. Esperamos hacer un buen partido, hacerlo bien y pasar de ronda para darle una alegría a toda la gente”, sostuvo.

Finalmente expresó su visión del equipo tras la victoria del fin de semana ante Deportes Iquique en el norte. “Quedé muy conforme con el partido ante Iquique, donde tuvimos un buen rendimiento, fuimos sólidos y es estar cerca de los primeros lugares es motivante y el equipo está en la mitad de lo que puede rendir”