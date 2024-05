La maldición de la U que abre la lucha por el título del Torneo Nacional

Universidad de Chile tuvo que esperar bastante tiempo para volver al Estadio Nacional, recinto deportivo en el que históricamente ha hecho de local. Después de tres temporadas sin que los azules pudieran utilizar el coliseo deportivo tras el cierre por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 (exceptuando el clásico universitario del segundo semestre de 2022), la espera acababa.

El estadio de Ñuñoa había sido esperado con ansias desde la directiva del club, tal como lo planteó en su momento Cecilia Pérez. “Uno espera que el Estadio Nacional sea el corazón de eventos deportivos, no al revés, donde ha terminado siendo el corazón de eventos artísticos y culturales, que yo lo celebro, pero te quitan un recinto para práctica del fútbol y otros deportes”, comentó, presionando a las autoridades a cargo de la administración del estadio.

“La U no se acomoda a nadie, el resto de los eventos se tiene que acomodar a la U. Este es un uno de los equipos más grandes del país, para mí es el más grande y el que lleva más hinchada”, continuó la ex ministra del Deporte.

“No tenemos por qué nuevamente andar deambulando por todas las regiones cada vez que tenemos que ser locales, pidiendo permiso y casi pidiendo perdón, cuando el Estado tiene que proporcionar los recintos deportivos que se han construido con la plata de todos los chilenos”, cerró Pérez en octubre de 2023.

Tras dejar atrás una serie de restricciones, la U volvió a llenar el Estadio Nacional. Foto: Photosport.

Regreso complicado

Ya en 2024, el inicio de la temporada estaría marcado por el desarrollo de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato en el Estadio Nacional. Sin embargo, una serie de incidentes en la galería norte terminaron por suspender este encuentro cuando se imponían los albos por 2-0.

Esta situación provocó un aumento en las medidas de seguridad requeridas para el debut de la U por la primera fecha ante Cobresal y al final las autoridades decidieron suspender el encuentro, generando la indignación en el cuadro laico.

“Estamos reunidos para hacernos cargo de una información que nadie nos ha comunicado en la cual salió en redes sociales hace poco y que dice que el partido entre Cobresal y la U está suspendido. Hasta este momento, pasadas las 14.00 horas, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial”, comentó el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“Como Universidad de Chile estamos sorprendidos, molestos, muy molestos. Se le ha faltado el respeto a toda la hinchada azul. Se les faltó el respeto a las 32 mil personas que compraron sus tickets, se le faltó el respeto a Cobresal que tenía todo listo, el hotel, el avión etc. Se les ha faltado el respeto a las mismas autoridades. Se han tirado por la borda meses y meses de trabajo y las razones que se indicarían, la verdad que cuesta entender”, fueron parte de los descargos del timonel.

Así, el retorno de la U al Estadio Nacional se dio por la segunda fecha contra Audax Italiano consiguiendo un resultado positivo.

Irregular campaña de local

Las celebraciones de la U en el Estadio Nacional volvieron en el duelo contra los floridanos. El solitario gol de Cristián Palacios le dio los tres primeros puntos a los azules en su gran inicio de campaña. En su segundo partido como anfitrión en Ñuñoa, por la quinta fecha, se repitió el resultado contra O’Higgins, pero esta vez Maximiliano Guerrero fue el autor de la conquista.

El último triunfo de la U en el estadio Nacional fue contra O'Higgins en marzo. Foto: Photosport.

Si bien esto marcaba un buen precedente, el triunfo contra los celestes ese sábado 16 de marzo terminaría siendo hasta ahora la última celebración como local de los laicos en lo que va de temporada.

En la recuperación del partido pendiente contra Cobresal, la U igualo 2-2 contra los mineros. Luego, por la octava jornada del Torneo Nacional, la U se enfrentó a Coquimbo Unido, igualando 1-1. Otro empate sumaron contra Deportes Iquique (en Concepción) en la undécima fecha para luego, en la decimotercera, caer contra Universidad Católica en el clásico universitario. Y este domingo 26 de mayo tampoco hubo celebración después de que los de Gustavo Álvarez igualaran sin goles contra Ñublense.

En resumen, como local, la U ha disputado siete partidos en los que ha acumulado 10 puntos gracias a dos triunfos, cuatro empates y una derrota.

Una situación muy distinta a los números que arrastran como visitantes. En esta condición los universitarios han conseguido 19 unidades al obtener seis victorias y una igualdad.

Liderato en riesgo

Esta serie de resultados aún mantienen a Universidad de Chile en el tope de la clasificación con un total de 29 puntos. No obstante, la amplia ventaja con la que miraba a sus más cercanos perseguidores se ha reducido de una manera notable.

Ahora, la U mantiene una distancia de solo dos puntos con Coquimbo Unido y U. Católica, y tres por sobre Colo Colo. Claro que los piratas tienen un partido menos, ante Palestino (se jugará el 6 de junio). Por lo mismo, el liderato corre riesgo.

A pesar de esto, el técnico Gustavo Álvarez prefirió evitar dramatizar la situación. Tras el choque con los Diablos Rojos señaló que “la sensación es de que el resultado, a mi criterio, es injusto. Hay satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido. Me parece que en líneas generales dimos un paso adelante en algunas cuestiones vinculadas al juego”.

“No hay que perder de vista el rendimiento y la evolución del equipo, sabiendo que el resultado no era el que necesitábamos, el que queríamos”, agregó.

Para finalizar, el técnico remarcó que para él los resultados no son un elemento que preocupe en la interna del elenco estudiantil. “Me parece que el plantel siente y piensa como yo. Estoy muy habituado a estar en los primeros lugares y me preocupa el rendimiento del equipo, no los resultados. Siempre dije que los rivales hagan los puntos que tienen que hacer y a final de campeonato vamos a contar puntos para lo que le ha alcanzado a cada uno”, cerró.

Matías Zaldivia, en tanto, descartó que el equipo se sienta presionado por enfrentar los duelos de local y que esto afecte el rendimiento que los ha dejado varias semanas sin poder celebrar en casa. En la previa del encuentro contra los chillanejos había indicado que “Es un punto que estamos tratando de mejorar, cerrar los partidos cuando nos ponemos en ventaja, pero no se lo atribuyo a la localía. Nos encanta jugar con estadio lleno, la gente es muy importante para nosotros. Son diferentes circunstancias y el domingo tenemos una gran chance”.

“No sé si es algo táctico, sino controlar los partidos desde la tenencia. Somos un equipo muy intenso, pero por esa vorágine jugamos apurados a veces. Estamos buscando eso, pero me deja tranquilo lo que está haciendo el equipo porque fuimos superiores a todos en esta primera ronda”, continuó.

“Es un equipo que viene jugando hace mucho tiempo juntos, duro, juega bien a la pelota. Los equipos se nos vienen a replegar un poco más, pero tenemos que tomar las precauciones para que no nos sorprendan”, cerró Zaldivia.