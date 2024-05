Frustración azul: la U no da con el arco ante Ñublense y le abre el torneo a sus perseguidores

Pasara lo que pasara ante Ñublense, Universidad de Chile iba a terminar la fecha como el único puntero del Campeonato Nacional. Sin embargo, volver a ganar se hacía imperativo para el cuadro laico. Primero, para aumentar la distancia con sus perseguidores. Segundo, para mejorar su rendimiento como local. Y tercero, para cambiar el ánimo después de la frustrante experiencia en el Clásico Universitario, en el cual cayeron con la UC y encajando un golazo de Fernando Zampedri que se metió directo en los libros del fútbol chileno.

En días de festejó por su aniversario número 97, la U sumó un amargo empate sin goles en Ñuñoa, resultado que dibujó una sonrisa en San Carlos de Apoquindo y en Macul.

Tratando de encontrar otras respuestas para el equipo, el DT Gustavo Álvarez cambió el esquema. Dejó de lado el 3-4-3 que venía utilizando a lo largo de la temporada para disponer de un 4-3-3. Sacó un defensor para ubicar a otro volante (en este caso fue Federico Mateos). En la visita también movieron el tablero. Tratando de emular lo que hizo la UC de Tiago Nunes en la fecha anterior, Mario Salas formó una línea de cinco en faceta defensiva, para ampliar la cancha. Eso sí, en ofensiva, era distinto, con Graciani de falso 9. Cuando la U tenía la pelota y avanzaba, Ñublense armaba un 5-4-1, poniendo una muralla.

El primer tiempo fue de menos a más. Los azules fueron los principales administradores del balón, registrando un 68% en el lapso inicial, aunque le costó fluir. La primera ocasión llegó en los 2′, con una jugada preparada de pelota detenida, que acabó con un remate de Marcelo Díaz al travesaño. La U trataba de ser un cuadro vertiginoso en ataque, pero careció de precisión. Además, la nueva disposición en el campo atentaba en contra del aporte ofensivo de sus laterales (Hormazábal y Morales), una de las armas predilectas del equipo a lo largo del torneo.

El partido se fue abriendo hacia el final del primer tiempo, con chances de gol en ambas áreas, entregándole al espectáculo el atractivo que le faltaba. Por un lado, el seleccionado nacional Maximiliano Guerrero sacó un remate desviado, por el sector derecho. Por el otro, Bayron Oyarzo se perdió la apertura de la cuenta de frente al meta Castellón. La llegada más clara de los Diablos Rojos fue al filo del descanso, con el balón rozando el travesaño.

Para fortuna del espectador, el complemento fue más abierto y, por ende, entretenido. Se mantuvo la tónica que se dio en el epílogo de la primera mitad. De hecho, quien se erigió como uno de los nombres propios fue el golero Diego Tapia, mediante sus atajadas. El ex Magallanes entró antes de la media hora por Nicola Pérez, quien sintió molestias musculares y no pudo seguir. En la portería azul, Ismael Sosa contó con dos opciones, sin embargo las desaprovechó. La visita, que apostó por las transiciones rápidas, falló en la finalización.

La U requería no solo de afinar la puntada final, sino que también calma para desequilibrar en el área chillaneja. No aprovechaban la pelota detenida y abusaron de los remates de distancia, todos desviados. En los 63′ llegó el grito de gol, pero se abortó al instante por fuera de juego de Hormazábal. Hacia la recta final, cuando Maxi Guerrero le daba a los azules profundidad por la derecha, Álvarez lo saca y mete a Lucas Assadi. No dio efecto.

El partido se fue y Universidad de Chile, una vez más, cede puntos como local. Uno de los aspectos que atenta en contra de la campaña azul es su desempeño en casa (ya sea en el Nacional o fuera de Santiago). En siete partidos como anfitrión, ganó apenas dos (1-0 a Audax y 1-0 a O’Higgins), además de cuatro empates y una derrota (1-2 con la UC). En la tabla de los locales, el equipo de Álvarez aparece 11°.

Como si fuera poco, esto le da vida a los perseguidores. El líder mantiene una distancia de (apenas) dos puntos con Coquimbo Unido y Católica, y tres por sobre Colo Colo. Los piratas tienen un partido menos, ante Palestino. Por lo mismo, el liderato corre riesgo.

Ficha del partido

U. de Chile 0: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, M. Zaldivia, M. Morales; I. Poblete (46′, M. Sepúlveda), M. Díaz, F. Mateos; M. Guerrero (76′, L. Assadi), C. Palacios (46′, L. Pons) y L. Fernández. DT: G. Álvarez.

Ñublense 0: N. Pérez (28′, D. Tapia); C. Labrín, R. Caroca, O. Bosso; B. Cerezo, M. Rivera, L. Reyes, J. Campusano; B. Oyarzo, G. Graciani (68′, P. Sánchez) e I. Sosa (80′, M. Plaza). DT: M. Salas.

Goles: No hubo.

Árbitro: R. Carvajal. Amonestó a Sepúlveda (U); Caroca, Labrín, Tapia, Sánchez y Reyes (Ñ).

Estadio Nacional. Asistieron 40.067 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.