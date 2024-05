¿El mejor gol de la UC ante la U? Leyendas cruzadas elevan a Zampedri en la historia de los Clásicos Universitarios

Fernando Zampedri anota el gol que decide el Clásico Universitario. En los 61′, el Toro conecta con una chilena un centro desde la derecha que envía Branco Ampuero. El argentino agranda su historia en el club estudiantil. Desde ese momento, se transforma en el tercer goleador histórico del club, con 109 tantos, uno más que Alberto Fouilliuox, un emblema institucional y ocho menos que quien detenta el primer puesto en esa categoría: Rodrigo Barrera. El transandino se llena de abrazos y aplausos. De hecho, por la magnitud de la conquista, no habría sido extraño que alguno proviniera tímidamente de algún hincha laico.

Los fanáticos cruzados están pletóricos. Junto con festejar efusivamente, varios de ellos echan a andar la memoria. Les cuesta encontrar una anotación de esa factura, incluso si el recuento se remite estrictamente al partido frente a los azules. Hay quienes, incluso, se animan a ir más allá y a poner el tanto de Zampedri en la discusión de la conquista más bella que se haya anotado en la historia de la UC.

La voz de la experiencia

El debate está abierto. La discusión, para este caso, es alegre. “Una obra de arte, directo al Louvre”, lo calificó, por ejemplo, el seleccionado Guillermo Maripán. De hecho, los elementos que se van sumando son, efectivamente, recuerdos de jornadas felices para quienes protagonizaron páginas gloriosas de la historia del equipo de la franja y para quienes se encargaron de traducirlas en textos que, con el paso del tiempo, se transformaron en la reserva patrimonial del club de Las Condes.

En la primera categoría, por ejemplo, figuran Mario Lepe y Osvaldo Hurtado, dos nombres que ni siquiera necesitan presentación y cuyos aportes se tradujeron en actuaciones memorables, títulos y goles. “Sin duda que es un golazo, pero ha habido otros buenos goles, importantes como este. El de (Sergio) Vásquez (en 1994), por ejemplo. O el del Beto (Acosta, en 1995), en la pasada por arriba. Rápidamente, me acuerdo de esos”, sostiene el emblemático volante y capitán estudiantil.

Para la anotación de Zampedri, Lepe solo tiene elogios. “Me gustó la coordinación que tuvo y la toma de decisión para realizar esa maniobra. Sin dudas, es un premio”, sentencia. También aboga porque el Toro pueda superar a Barrera en la clasificación histórica de los artilleros estudiantiles. “Ojalá que lo pueda lograr. Si hace más goles, el equipo va a ir ganando. Todo va tomado de la mano. Todo le sirve a los compañeros. Es una confianza extra, una motivación para todos, apunta.

Fernando Zampedri, instantes después de anotarle de chilena a la U. (Foto: Photosport)

Arica es igualmente mesurado. “Es complicado. Yo no vi jugar al Charro Moreno. Entonces, es medio antojadiza una conclusión así. Todavía no sale elegido el mejor gol del año, incluso. No sé qué pasa que todo tiene que ser mejor que lo de antes. Es muy similar al gol del Tano (Luis Alberto) Roselli, por ejemplo, en 1977. A mí me da exactamente lo mismo. Yo ya jugué, hice los goles que hice. Buenos, bonitos, malos. Ya los hice. Lo que me pasa con estas discusiones es que se tiende a desconocer lo que se hizo antes. Pasó con la Selección del 62, que la vinimos a valorar hace poco, cuando pasaron los partidos por la televisión. Hay que poner la pelota al piso”, sostiene.

Igualmente, el campeón en 1984 y 1987 valora la conquista de Zampedri. “Es el gol de un goleador. El goleador siempre piensa que le va a llegar la pelota. Por eso marca. Eso les digo a mis delanteros. Que estén preparados para cuando les llegue. El gol es espectacular, nada que decir. Tiene la capacidad para resolver, es goleador. No hay discusión en eso”, sentencia.

La visión histórica

Andrés Otero es periodista. Escribió Latidos Cruzados, precisamente un recorrido de sensaciones, datos y experiencias con el equipo de la franja. “De lo que vi, está en el podio con el de Gary Medel en 2007, la volea a Miguel Pinto. Esa vez también fue el 2-1 tras ir 0-1 abajo. Y con el del Beto en el 4-1 por Copa Libertadores. El que se saca a Christian Traverso con auto pase de pecho. Si me apuras, para mí el del Beto es el número 1. Por contexto además, Copa Libertadores, llave de eliminación para ver quién avanzaba a octavos. Después creo que el de Zampedri supera por poco al de Gary, que también es un golazo”, sostiene. Incluso, incorpora un tanto más a la discusión. “Por importancia, aunque lo vi después, creo el de Gino Valentini en 1984 merece un lugar, porque fue el fin a 13 años sin ganar clásicos. Gol agónico, tras dar vuelta un 1-2 hasta los 85 minutos y terminar 3-2″, rememora.

De lo que no tiene atisbo de duda es respecto de la trascendencia histórica de Zampedri. “Está en las páginas grandes. Es un goleador de raza, parte importante del tetracampeonato, ha sido un referente para los más chicos que son hinchas cruzados, como lo fue el Beto o Hurtado en su momento, o más atrás Fouillioux o Moreno. Es el jugador que todos quieren ser, el nombre que todos estampan en su camiseta. Y, más encima, está en el podio de goleadores históricos y muy cerca de ser el máximo goleador. Está en la historia grande del club”, resalta. Otero considera que el complemento terminó siendo ideal “Para Zampedri, la Católica es todo, porque pasó de ser un delantero argentino correcto a un jugador trascendente”, sentencia.

Luis Avendaño, autor de Mumo por Siempre, biografía de Raiumundo Tupper, opta por un enfoque parecido. “De los noventa para atrás, se me complica. No tengo el recuerdo visual. De los más cercanos, en términos de belleza, es el del Beto, el de Zampedri, el de Charly (Vásquez), que es importante por lo que significó, pero no por belleza o por lo llamativo de la acción. Está el de Gary, una volea impresionante. Es eso o está muy cerca, al menos de lo que he visto. Lo de Vásquez tiene el significado de haber sido con dos jugadores menos. Hay un gol de Tupper, parecido al que le hace a Colo Colo, un zurdazo, en el 88. Es difícil comparar. En la liguilla del 92, hay uno de Almada que también es impresionante, que la mete en el ángulo. En el desempate de esa liguilla para la Copa Libertadores”, repasa.

Como todos, se detiene en la ejecución del Toro. “El nivel de la chilena de Zampedri es impresionante desde el límite del área. Y el contexto de Zampedri, en el momento en que está buscando ser el goleador histórico le da más significado. Que le haya quitado el invicto a la U, que devuelva a la UC a la pelea. En el momento, dije ‘qué golazo’, como algo que no había visto, porque es una chilena y de esa distancia”, concluye.