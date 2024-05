Mario Lepe: “Hay clubes que están perdiendo un poco la identidad; miro a Audax y no es el mismo de siempre”

Mario Lepe, el jugador más importante en la historia de Universidad Católica, hizo el trabajo de repasar su vida. En el recorrido se reencontró con el joven que tuvo una infancia difícil, con el volante de contención que se transformó en el jugador con más partidos en la Franja, pese a graves lesiones, y con su más reciente faceta como uno de los nombres clave del Área de Captación de Cruzados. Todo ese proceso quedó escrito en el libro Capitán, que repasa en conversación con El Deportivo.

El histórico jugador se ilusiona con el clásico entre la U y la UC. “La Católica ha ido mejorando, hemos logrado puntos, poco a poco. Le ha costado entrar en la dinámica que quiere el técnico. ¿La U? Sin ser un gran equipo, es un equipo ordenado, que sabe lo que tiene que hacer, muy simple. Entonces va a ser un partido atractivo”, dijo en la radio ADN.

¿Cómo fue el proceso de revivir su vida?

Me costó. Fue un proceso largo, de casi un año de conversaciones donde el tema principal fue lo que pasó en mi infancia. Fue difícil desnudar eso. Tuve que volver a encontrarme con el Mario Lepe chico, con ese sufrimiento que tuvimos como familia.

¿Se encontró con cosas de su infancia que se vieron reflejadas en su carrera?

El aguantar, el sacrificio, el sufrimiento y el hambre hacen que tu carácter sea más fuerte. Cuando después te enfrentas a la vida eres más consciente de las cosas y soportas mejor otras. Yo no soy un santo ni mucho menos, pero soporté cosas que no debía haber soportado. Cuando después me pasaron cosas en el fútbol, las pude soportar.

En el libro cuenta que con 28 años decidió que quería hacer toda su carrera en Universidad Católica. ¿Ese sentimiento de fidelidad ya no existe en el fútbol?

Antes era muy difícil irse a Europa, además a los 28 ya tenía tres fracturas en la pierna, más la fractura maxilar. Quedándome tenía la chance de superar los 600 partidos en Católica, teníamos la Copa Libertadores. Ya tenía un nombre en la Católica, la gente ya me conocía, había sido campeón. Ya tenía una historia en el club y eso me dio la tranquilidad de decir ‘no busco más’.

¿El fútbol actual ha hecho que se pierda la identidad de los clubes?

Hay clubes que están perdiendo un poco la identidad. Yo miro a Audax Italiano y no es el mismo Audax de siempre. Con Palestino, la Unión Española no veo ese espíritu y eso pasa por un montón de factores. La parte económica, los representantes, los dueños de los clubes.

Hablemos de la UC. ¿Cómo ha visto a Nicolás Castillo en esta nueva etapa?

Nico es muy temperamental, muy visceral, entonces tiene que ir controlando un poco eso, porque eso también le va a dar la tranquilidad en este proceso. No desesperarse, no buscar la recuperación más rápida. Yo lo veo bien, me veo reflejado en él y en todas las personas que han tenido una lesión larga, que han tenido que estar mucho tiempo sin entrenar, sin jugar, entrenando solo.

¿Cree que era necesario un cambio de estilo y dirección en el primer equipo?

Nosotros preparamos jugadores para que lleguen al primer equipo. Después, lo que hagan ellos en el primer equipo ya es resorte de otras personas. Lo único que esperamos es que realmente sea un aporte, que los jugadores vayan mejorando y que el club se mantenga ganando. Decir las diferencias entre un técnico y otro es difícil, porque son opiniones personales y yo trabajo aquí.

Nicolás Núñez habló en contra de la gestión de Cruzados apenas dejó la banca. ¿Aportan sus dichos?

Creo que es normal que lo hable después porque si lo hablas antes, mientras sigues trabajando, te pueden pasar cosas. Ahora, creo que en la interna todos en un momento determinado hablamos las cosas. Entiendo y respeto todas las opiniones de los demás, pero sin duda es difícil estar en una inversión tan grande como esta del estadio, que nadie ha hecho. Ningún club lo ha hecho y tener a lo mejor algunos problemas económicos no es raro tampoco. Es difícil mantener una estabilidad general cuando tienes este tipo de situaciones.

¿Qué opina del pasto sintético en el nuevo San Carlos de Apoquindo?

Todos te van decir que el pasto natural es lo mejor y sin duda que es mejor, pero también aquí hay una parte que es la inversión. Invertiste tanta plata que también tiene que venir de vuelta, porque hay compromisos económicos que hay que pagar. Esto es como entender que los chicos no son como antes. Acá hay otros métodos. Esta es una forma de poder de reingresar nuevos dineros para poder pagar todas las deudas que uno pueda tener. Además venimos de una seguidilla de años de sequía. Lo único que yo digo es que tomen las mejores decisiones por el bien del club.

¿En qué lugar de la historia de Católica pone a Fernando Zampedri?

Sin duda va a ser un histórico dentro del club. No hay duda que eso va a ser así.

Para muchos José Pedro Fuenzalida también está dentro de los más grandes, aunque igual hay facciones que le critican su paso por Colo Colo...

Eso de estar toda una vida en un club ya no existe. Imagínate, Gary (Medel) va a estar dentro de la historia del club y solo ha jugado un par de años en el primer equipo. Después, no ha vuelto más. Si vuelve a otro club, bueno, es un profesional, pero me gustaría que volviera a nuestro equipo. Tenemos que hacer el esfuerzo de traerlo si lo queremos de vuelta.

Hace dos años los trabajadores de Cruzados se iban a huelga con usted como rostro principal, ¿lograron volver a recomponer 100% la relación?

Costó, hubo un par de cosas negativas, pero al final se logró tener una mesa negociadora que está hablando mensualmente o cada dos meses de las mejorías que debiesen tener los trabajadores. Y hablo de trabajadores porque yo no colaboro con ellos, yo trabajo con ellos. Se ha mejorado, creo que cuesta, pero vamos por el buen camino.

¿Cómo ve el desarrollo de los jóvenes en los primeros equipos?

Lo que veo es que en todos los clubes estamos un poco estancados, como que no tenemos mucha confianza en los jóvenes, a pesar de que igual tenemos jóvenes en el primer equipo. Tiene que haber una regla para meter jugadores, para que jueguen los jóvenes, cuando debería ser natural.