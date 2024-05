La gloria y muchos millones: el cuantioso cheque que se embolsa Nicolás Jarry por alcanzar la final en Roma

Nicolás Jarry se saca de encima a Tommy Paul y el Foro Itálico lo aplaude. Entre ellos, y para hacer más emotivo el cuadro, uno de los que bate las palmas es su abuelo, Jaime Fillol. El chileno vuelve a lucirse frente a uno de los mejores tenistas del circuito mundial y se instala en la final del Masters 1000 de Roma. El chileno deja en el camino a Tommy Paul y consolida su retorno pleno a la elite del tenis mundial, después de haber conocido la profundidad más absoluta. Literalmente, el sótano, después de haber sido sancionado por dopaje. De aquí en más, puede ilusionarse con todo. O, para depender de sus méritos, aspirar a cualquier cosa.

La historia de Jarry crece. Y su cuenta corriente, también. Su inserción de plano en la elite del tenis mundial, le suma generosos números a su cuenta corriente, que, por cierto, hace rato que le permite vivir tranquilo y mirar el futuro con la misma sensación. Margen para incrementarla, por cierto, le queda bastante.

¿Cuánto suma?

La última consideración se justifica solo con conocer el monto que se llevará Jarry por disputar la final del Abierto de Roma: US$ 556.740. Es decir, la friolera de $ 498.166.050. Las ganancias, naturalmente, serán mucho mayores si este domingo termina levantando el trofeo que consagra a los campeones. En ese caso, ingresaría a su haber US$ 1.047.022. Es decir, $ 938.954.430. Hasta el inicio del torneo, sus ganancias alcanzaban los US$ 5.080.574.

Jarry celebra en Roma. (Foto: Photosport).

Para poner en perspectiva el significado que tienen estas cifras en el año de Jarry, basta considerar un dato: hasta el inicio de su participación en Roma sumaba menos que lo que se ha embolsado esta semana en su paso por la capital del país de la bota: US$ 681.920.

Al bienestar económico del nieto de Jaime Fillol se suman los recursos que le ingresan por publicidad, que no forman parte de este recuento. Su actuación, con seguridad, le abrirá nuevas puertas en ese plano.