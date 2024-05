El cara a cara entre los capitanes de la U y la UC en la previa al Clásico Universitario

Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán la versión 198 del Clásico Universitario, en el Estadio Nacional. En ese sentido, en el mismo recinto de Ñuñoa que albergará el tradicional duelo, se realizó la conferencia de prensa previa entre los capitanes: Marcelo Díaz, en el lado azul, y Fernando Zampedri, desde la vereda cruzada.

El volante laico anticipó el cotejo, valorando el alza que ha mostrado la UC: “Va a ser un lindo partido. Esperemos que el marco de público así lo refleje. Ambos equipos venimos con muy buenas actuaciones, con muy buenos resultados. Nos pilla en un muy buen momento a ambos y esperemos que sea un lindo espectáculo. En la U estamos con mucho optimismo, con una ilusión muy grande. Esperemos que el sábado resulte todo a nuestro favor”, señaló.

“Nosotros venimos en crecimiento. Hemos cambiado el cuerpo técnico, hemos cambiado varias cosas del juego, en lo cual todavía nos falta mucho mejorar. Venimos consiguiendo resultados, que es importante, que nos da confianza y seguridad. Para nosotros, enfrentar un clásico, en este momento, es bueno”, respondió el artillero.

Zampedri, que siguió en la línea del ascenso cruzado, fue consultado por la posibilidad de seguir aumentando su registro en la tabla de goleadores históricos del club: “Los goles son consecuencia de lo que vamos logrando, construyendo día a día. No me enfoco en eso, me enfoco en que el equipo funcione y gane. Después los goles llegan solos, como llegaron hasta hoy. Nos enfocamos mucho en construir y en ir partido a partido. La institución es lo más importante. Lo personal está muy lejos de la institución. Lograr cosas en conjunto es lo primordial, lo otro va a llegar solo”, indicó.

La importancia de la cancha

Díaz valoró la posibilidad de tener el recinto con un aforo completo e hizo un llamado a la hinchada azul: “Siempre es importante, sobre todo en el fútbol chileno, que crezcamos en cuanto a nivel de espectáculo. Así la gente va a volver al estadio con mucha seguridad, como ha sido nuestra tónica este año. Hemos hecho bien las cosas en la cancha, pero también las hemos hecho bien fuera. El llamado es que mantengamos el aforo y que se sumen otros equipos. El fútbol es un espectáculo hermoso, de familia, que necesita que la gente vuelva al estadio. Tenemos que dar un mensaje positivo, invitando a la seguridad, a que la gente se comporte de buena forma, que cuide a los niños sobre todo”, puntualizó.

“Nos toca jugar de visita, en la cancha de la U, con su gente. Para nosotros va a ser un clásico, donde nosotros intentaremos hacer nuestro juego, buscar los tres puntos y disfrutar el partido. Obviamente, siempre tener el hincha a favor es muy importante, es lindo. Pero hoy nos toca ir de visita, tenemos que hacer nuestro trabajo y después nos tocará a nosotros”, desprendió el delantero.

El capitán de la U también habló sobre las condiciones en las que se encuentra el césped del Nacional: “Teniendo dos planteles, como es Católica y la U, de buen pie, que le gusta jugar a ras de piso, es importante mantener una buena cancha. Un buen pasto, que esté plano, en buenas condiciones. Por lo que hemos visto, está en buen estado, por lo que no va a haber ninguna excusa. La han cuidado, la han tratado de mantener en buenas condiciones. Esperemos que esté buena para ambos equipos, que es lo más importante”, comentó.

Zampedri, en tanto, habló nuevamente del crecimiento del equipo cruzado desde la llegada de Tiago Nunes al banco: “Tiago trajo una forma nueva. Tácticamente hemos cambiado. Después, los entrenamientos son un poco diferentes a otros. En este caso, a nosotros nos sirvió mucho. Estamos en un momento de construcción, donde nos está faltando cerrar los partidos y tranquilidad con eso, pero venimos en buen camino. Estamos muy contentos, pero nos falta crecer mucho todavía para aspirar a conseguir el titulo, que es lo que queremos”, sentenció.