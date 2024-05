Fernando Zampedri ya anticipa el Clásico Universitario: “Vamos a tener una buena semana y a buscar los tres puntos a la cancha de ellos”

Fernando Zampedri nuevamente fue protagonista en un triunfo de Universidad Católica. En esta ocasión, con dos goles ante O’Higgins en el 3-2 en Santa Laura. El Toro llegó a 108 goles en la institución precordillerana, alcanzó a Alberto Fouillioux en el listado de anotadores y quedó a 11 de superar el récord de Rodrigo Barrera. “Qué puedo decir... 108 goles en esta institución, se me eriza la piel. Se me pasan muchas cosas por las cabezas, lindas obviamente, pero también las cosas que dieron fruto para esto. Mucho esfuerzo, mis ganas de haberme quedado acá, de no haber partido, y entregarme al 100 todos los días”, señaló al borde del terreno de juego, en diálogo con TNT Sports.

“Estoy muy contento en lo personal, pero también quiero agradecer a mis compañeros, son los que me hacen cumplir este sueño de tener 108 goles y competir por ser el goleador histórico de esta institución”, agregó.

Zampedri celebra tras uno de sus goles. Foto: Photosport

Al respecto de la victoria ante los celestes, el ariete se mostró conforme, pero también fue autocrítico por lo exhibido en el segundo tiempo. “Estoy contento por el triunfo, sumamos tres puntos, feliz por los goles, pero hay que seguir trabajando, yo creo que hicimos 30 minutos buenísimos en el primer tiempo, donde sacamos mucha ventaja y después nuevamente nos costó”, analizó.

“No lo pudimos cerrar el partido, nos vuelve a pasar lo de los partidos pasados, que sufrimos al último. En este caso en el segundo tiempo pasó tal cual, lo mismo que los partidos pasados. Tenemos que mejorar mucho, pero bueno hoy estamos contentos por el lugar que conseguimos en la tabla”, complementó.

Finalmente, el nacido en Chajarí se refirió al Clásico Universitario de la próxima semana. La UC llega bien aspectada para visitar al líder. “Son partidos muy lindos. Vamos a tener una buena semana y luego a buscar los tres puntos a la cancha de ellos. Espero que lo consigamos. Después a seguir trabajando, corrigiendo las cosas que no hemos hecho bien en estos últimos partidos, y aferrándonos a las cosas buenas”, cerró.