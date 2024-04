Las confesiones de Branco Ampuero: “Con Nicolás Núñez hubo irregularidad en todo aspecto, tanto en jugadores como en cuerpo técnico”

Branco Ampuero Vera (30 años) está tranquilo con el momento de Universidad Católica. Tras un inicio de año turbulento, con un cambio de entrenador en la tercera fecha y eliminados prematuramente de la Copa Sudamericana, las cosas parecen estabilizarse en Las Condes. Este fin de semana tienen una prueba de fuego: el clásico ante Colo Colo. Su presencia, sin embargo, está en duda. Presentó problemas físicos y será evaluado durante este sábado.

El zaguero, eso sí, tiene tiempo para distenderse en la semana del tradicional encuentro. Combina su carrera de futbolista profesional con su otra gran pasión: el básquetbol. Sin ir más lejos, asiste al lanzamiento de una alianza entre Under Armour y NBA Store, instancia en la que se lleva a cabo este diálogo con La Tercera.

¿Cómo llegan al clásico contra Colo Colo?

Estamos bien. Nos hemos entrenado de la mejor manera. Hemos tenido un cambio futbolístico y anímico con este nuevo cuerpo técnico. Venimos de dos victorias en hilo, es algo que no nos pasaba hace mucho. Ahora, lo lindo del día de sábado, además de ser un partido importante con Colo Colo, es que jugamos con nuestra gente. Esperamos dejar los tres puntos en casa y poder seguir escalando en la tabla de posiciones que es lo que queremos.

¿Una tercera victoria consecutiva sería su despegue definitivo?

Sí, por supuesto. Obviamente le da un sabor, un gusto distinto poder enfrentar este tipo de partidos y ganarlos. Pero más allá de eso, yo creo que se tienen que seguir viendo mejoras en el juego y estamos en camino todavía de eso. Es lógico que queremos ganar, queremos sacar los tres puntos que sería importantísimo. Pero yo creo que lo principal ahora es ir mejorando en lo que nos pide Tiago, que hasta el momento ha ido funcionando.

¿Qué ha cambiado con el nuevo cuerpo técnico?

Es un conjunto de cosas. Tiago llegó ahora y le dio mucha importancia al aspecto físico y técnico. Fueron semanas muy intensas. Así que por lo pronto hemos seguido así, esperando llegar de la mejor manera el día sábado para quedarnos con un triunfo y bueno después visitar a Copiapó. Lo ideal sería ir ganando y terminar la primera rueda lo más arriba posible.

Branco Ampuero cabecea en un partido ante Cobresal. Foto: Photosport

¿Por qué no funcionó Nicolás Núñez en la UC?

Con Nicolás Núñez hubo irregularidad en todo aspecto, tanto jugadores y cuerpo técnico. Todos. Creo que somos responsables en cierta medida. Mitad y mitad. Las individualidades no estuvieron la altura y en lo grupal mucho menos. Es lamentable lo que sucedió con el Nico, porque es un entrenador de casa, formado en el club. Seguro va a encontrar club y le va a ir igual de bien que en Magallanes. Lamentablemente en Universidad Católica no pudo ser y ahora tenemos la mente puesta en el trabajo de Tiago y en el club.

¿Qué objetivos se trazan?

Queremos conseguir triunfos semana a semana. No hay que especular mucho y pensar en un término de temporada o en un título si no somos capaces de ir mejorando semana a semana y ganando partidos. Creo que hay que hacerse de metas en el corto plazo. Ahora toca Colo Colo. Se le da importancia por lo trascendente que puede ser un triunfo contra Colo Colo, pero la semana que viene es contra Copiapó y hasta ahí llegamos. Después vendrán obviamente otros equipos, pero hay que darle relevancia a lo que viene cercano.

¿Cómo ha visto a Nicolás Castillo?

El Nico está entrenado a la par con nosotros. Es un jugador con experiencia y calidad. Ha pasado por distintos equipos de América y de Europa, entonces nos ha dado un plus importante con su experiencia. Lo beneficioso para él es que ha marcado goles y para todo delantero marcar goles es súper importante, súper relevante. Es clave para nosotros, así se lo hacemos sentir y estamos felices con el plantel que tenemos.

¿Castillo es uno de los referentes en el camarín?

Sí, por supuesto. Es un jugador adulto, grande, maduro, como te digo, ha ganado copas, ha participado en la Selección, donde ganó una Copa América. Entonces tiene un plus distinto el camarín con Nico y nosotros se lo hacemos sentir así también. Tiene una gran responsabilidad y hasta el momento ha funcionado de 10. Esperamos que sostengamos todos nuestros rendimientos para seguir manteniendo el nivel futbolístico y los resultados.

¿Aún cuesta jugar fuera de San Carlos de Apoquindo?

Sigue costando porque no es nuestra casa. El porcentaje de triunfos ha mermado mucho en comparación a cuando éramos locales en San Carlos. Ese porcentaje no es menor. Pero hay que dar por hecho que este año no se va a jugar en San Carlos. No sé si será todo el año en Santa Laura o en otro estadio. Tenemos que hacernos la idea de que San Carlos no va a estar listo, sobre todo mentalmente, porque competir así es complicado, difícil, pero hay que asimilarlo como tal, sabemos que estas son las condiciones y tenemos que pelear. Estamos luchando por quedarnos lo más arriba posible.

Branco Ampuero vive su segundo período en la UC. Foto: Photosport

¿Qué opinan en el plantel de que el nuevo estadio tenga césped sintético? Está la opción de que cambien de localía para adaptarse...

No tengo mayor información al respecto. No he escuchado ningún comentario. Sobre el pasto sintético que se hace en San Carlos, me parece que es totalmente cuerdo y va de acorde con la crisis hídrica. También viendo el tema de conciertos, espectáculos. Nosotros como jugadores tenemos que apoyar cada decisión que tome la dirigencia y los encargados del club. Somos trabajadores del club y bueno, si nos toca competir en una cancha sintética, lo vamos a hacer y vamos a tratar de dejar en alto el nombre de Universidad Católica.

¿Se imagina inaugurando el nuevo estadio?

Es lo ideal. Tengo contrato hasta el próximo diciembre, así que espero seguir en el club, seguir aportando mi granito de arena como ha sido hasta ahora. Obviamente peleando cosas importantes. Si no pasa nada raro, lo ideal sería estar en el club para la inauguración del estadio, que sería maravilloso.

¿Golpeó mucho la eliminación en la Copa Sudamericana?

Sí. A la dirigencia le influye en lo económico y a nosotros como deportistas nos influye en la competencia. Dejamos de jugar una copa internacional, donde puedes representar al club y a tu país. Como jugadores vivimos de esto, trabajamos para esto y en un club como este es importante disputar una copa internacional para poder mostrarte, poder tener mejores condiciones laborales y obviamente que quedar fuera por segundo año consecutivo es doloroso, muy fuerte. Pero así es el fútbol. Esto se trata de ir reinventándose y trabajando, reinventándose y trabajando. La competencia siempre va a estar, así que nosotros peleamos por nuestro objetivo este año y esperamos estar a la altura.

¿Qué pasó en el club después del tetracampeonato?

Cuando un equipo gana mucho se tiene que reinventar y Universidad Católica tuvo la fortuna que el 2018 salió campeón se reinventó en 2019, luego el 2020 y el 2021. Ahora no ha resultado en los últimos dos años, entonces hay mucho por analizar, hay muchas decisiones que tomar en cuanto a lo dirigencial. Obviamente nosotros estamos en línea con ellos en cuanto a las decisiones que puedan tomar, de los jugadores que puedan venir o se puedan ir. Queremos pelear por un título, pero no puedo hablarte de copas si no somos capaces de ganar fecha a fecha y seguir mostrando nuestra mejor versión, así que apuntamos a eso. Queremos obtener tres puntos este sábado.

¿Influyeron negativamente los cambios de entrenador constantes?

A veces resulta positivo. En 2021 partimos con Poyet, pero no anduvo bien, no funcionó, tomó el equipo Paulucci y terminamos saliendo campeones. Son cosas que suceden en el fútbol de manera constante. Nosotros estamos atentos a todos los cambios que puedan haber. Obviamente no es gratis. No es agradable que salga un entrenador, por el proceso y los entrenamientos que lleva, pero ahora el año fue así, queramos o no. Nicolás lamentablemente se tuvo que ir del club y llegó Thiago. Ahora nos pusimos en orden y a trabajar por lo que nos pide él. Esperamos tener un buen año y terminar lo más arriba posible.

¿Siente que es inamovible en el equipo?

No, en ningún caso. Cada lunes es una prueba nueva para todos los jugadores. Toda la semana es lo mismo, la competencia interna es muy fuerte. Se pelean los puestos todos los días entonces hay que estar a tope, hay que mantenerse bien, hay que cuidarse bien para poder competir y ganarle al compañero que está disputando tu lugar. Yo no me siento para nada con el puesto asegurado. Trabajo semana a semana, día a día, por ir mejorando mi versión, por ir aprendiendo más y en base a eso poder jugar la mayor cantidad de partidos posibles.