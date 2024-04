Los importantes jugadores que recupera Colo Colo para el clásico contra la UC

Colo Colo se prepara para enfrentar otro de sus clásicos en el Torneo Nacional. Este fin de semana el Cacique deberá visitar a Universidad Católica en el estadio Santa Laura por la novena fecha del campeonato, donde espera retomar las victorias después de haber sufrido dos derrotas consecutivas.

Tras caer como forastero contra Ñublense por 3-0 y en el Monumental ante Cobreloa por 2-0, el conjunto a cargo de Gustavo Almirón espera dejar atrás este mal momento ante una UC que de a poco va aplicando la idea de juego del técnico Tiago Nunes.

Claro que para el duelo contra los cruzados, el Cacique se encontrará con algunas bajas sensibles. Una de ellas es la del portero Brayan Cortés quien terminó siendo expulsado en el choque contra los loínos, y la lesión de Óscar Opazo.

Sin embargo, con el pasar de los días también ha tenido la posibilidad de recuperar a algunos deportistas como es el caso de Guillermo Paiva.

El delantero sufrió una lesión en la mano que lo ponía en duda para el duelo contra los franjeados para evitar que la dolencia se complicara. A pesar de esto, el atacante se ha preparado y utilizará una protección en la muñeca para resguardar la zona afectada.

Cabe destacar que Paiva se ha transformado en el centrodelantero titular del equipo con siete titularidades en lo que va de torneo, donde ha podido anotar contra Everton en el torneo local y contra Fluminense en la Copa Libertadores.

Otro regreso esperado es el de Damián Pizarro. Si bien el ariete había recibido fuertes críticas de los hinchas, sobre todo después de desperdiciar una clara opción de marcar en el duelo contra Fluminense tras un centro de Cristián Zavala.

Dos días antes del duelo contra Cobreloa, Pizarro había presentado molestias en un talón, lo que lo dejó fuera de la convocatoria para el duelo ante los naranjas, abriéndole el paso a Leandro Benegas. A pesar de lo anterior, el delantero ha vuelto a estar disponible para Gustavo Almirón.

Otras de los regresos importantes que tendrán los albos será la vuelta de Carlos Palacios y Lucas Cepeda, nombres que le podrán dar un nuevo aire a la zona ofensiva del equipo. Sobre esto es importante mencionar que en los últimos tres partidos disputados, Colo Colo ha sufrido derrotas. Cayó contra Ñublense por 3-0, ante Fluminense por 2-1 y Cobreloa por 2-0, teniendo solo un gol a favor y siete en contra.

Colo Colo cayó por 2-0 en el Monumental contra Cobreloa en la pasada fecha. Foto: Photosport.

El respaldo de Gustavo Quinteros a Damián Pizarro

El extécnico de Colo Colo Gustavo Quinteros, hoy a cargo de Vélez Sarsfield, le dedicó buenas palabras al ariete pese a su mal momento en el fútbol nacional. De hecho, lo terminó comparando con un grande de Sudamérica.

“Damián es muy joven para un equipo tan grande y para darle la responsabilidad del gol. A veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo y salir a la cancha a defenderla. Hay que recordar que debutó a los 17 años y le costó mucho”, comentó en diálogo con TNT Sports.

Luego sostuvo que “tiene muchas condiciones y va a aprender y hará goles. Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta. Me acuerdo que a él no le fue bien al principio y terminó siendo el mejor delantero de Europa... Tenía la misma potencia y fuerza de Damián y ojalá pueda tener minutos para hacer goles y ayudar al equipo”, añadió el adiestrador.