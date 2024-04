Gustavo Quinteros le da con todo a Darío Lezcano: “No juega ni en un equipo chico”

El paso de Gustavo Quinteros por la dirección técnica de Colo Colo dejó a algunos jugadores afectados. Uno de ellos es el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien hoy es parte del Tacuary de Paraguay.

El futbolista señaló al adiestrador argentino por su mal paso en el Cacique. “Me perjudicó. En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”, comentó antes de embarcarse a su país natal.

“Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? Yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí. No lo entiendo”, añadió.

Y la respuesta por parte del estratega llegó y en ella le dio con todo al delantero. “Me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve puedo volver. Los jugadores a alguien tiene que echarle la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa”, comentó Quinteros en diálogo con TNT Sports.

“Este jugador no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián, pero para qué hablar estas cosas. No me afectan porque lo tomo de quien viene. No le cree nadie”, remató.

El respaldo a Damián Pizarro

En la oportunidad, el ahora técnico de Vélez Sarsfield también aprovechó de respaldar a Damián Pizarro, jugador que fue vendido a Udinese a principios de año y que no ha sido titular.

“Damián es muy joven para un equipo tan grande y para darle la responsabilidad del gol. A veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo y salir a la cancha a defenderla. Hay que recordar que debutó a los 17 años y le costó mucho”, comentó.

Luego sostuvo que “tiene muchas condiciones y va a aprender y hará goles. Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta. Me acuerdo que a él no le fue bien al principio y terminó siendo el mejor delantero de Europa... Tenía la misma potencia y fuerza de Damián y ojalá pueda tener minutos para hacer goles y ayudar al equipo”.

Por otro lado, sumó palabras para su colega Gustavo Almirón y se refirió al momento actual de los albos. “Hay que esperar, porque un entrenador necesita un tiempo para que su idea de fútbol se pueda plasmar en la cancha. Más allá de que sean los mismos jugadores, cambian las situaciones y la metodología, pero Colo Colo tiene buenos jugadores y ellos le van a dar mucho al equipo”.

Sobre su salida de Colo Colo, expresó que “habíamos hecho todo lo mejor, todo lo posible, ganamos todo en el fútbol local y en lo internacional, teníamos que fortalecer e incorporar jugadores y los dirigentes prefirieron cambiar... Esa decisión la respeto, porque ellos son los que determinan. Pero al final salió todo bien, porque ahora estoy feliz y le tengo mucho cariño a Colo Colo”.