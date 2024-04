“No traten de entenderlo; es el Real Madrid”: la prensa española se agranda tras eliminar al City en la Champions

Real Madrid lo hizo otra vez. En una eliminatoria durísima, el equipo de Carlo Ancelotti se las arregló para eliminar en los penales al Manchester City, de Pep Guardiola, y meterse entre los cuatro mejores de la presente edición de la Champions League. Un partidazo que dio la vuelta al mundo, pero que particularmente en España acabaron exultantes por la sufrida clasificación de los Merengues.

Uno de los más efusivos fue diario Marca: “El Rey de Europa sobrevive a un ejercicio de dominio y remate del campeón de Europa para clasificarse en los penaltis”, comenzaron escribiendo en su crónica. Luego, destacaron las complicaciones que tuvo el equipo de Vini, Kroos y compañía para armar el once: “La leyenda blanca se enfundó la camisola roja de Andrei Lunin, el hombre que no habría estado allí si se hubiera recuperado Courtois, y convirtió a sus defensas menos habituales, Lucas, Nacho y Rüdiger, en los autores de los penaltis decisivos. No traten de entenderlo. Es el Real Madrid”.

En tanto, diario El País también habló del sufrimiento que conllevó esta clasificación: “El Madrid también es el rey de la angustia. El equipo de Ancelotti gana por primera vez en el Etihad después de un extenuante ejercicio de resistencia al asedio del City”.

Foto: REUTERS/Carl Recine

Por su parte, Mundo Deportivo, sitio que cubre especialmente al Barcelona, calificó como un “aplastamiento” lo hecho por el equipo de Pep Guardiola, ex DT del elenco catalán: “El Real Madrid sale vivo del aplastamiento. El conjunto de Carlo Ancelotti salió vivo este miércoles del aplastamiento al que le sometió el Manchester City durante 120 minutos de angustia total para un madridismo al que le sonrió la fortuna en la tanda de penaltis”.

Por último, en Inglaterra, The Sun destacó el carácter ultradefensivo del Madrid para poder eliminar al City: “Los gigantes españoles pasaron gran parte de la noche acampados en su propio campo en otro apasionante choque”.