La desafiante frase de Carlo Ancelotti tras eliminar al City: “Todo el mundo nos daba por muertos, pero el Madrid nunca muere”

Real Madrid lo volvió a hacer. El campeón Manchester City lo tuvo 120 minutos contra las cuerdas, pero el equipo español aguantó el aguacero y eliminó a los británicos en los lanzamientos por penales.

“¿Cómo se explica este resultado? Hemos empezado bien, nos hemos adelantado en el marcador y después hemos empezado a sufrir, a luchar, a sacrificarnos. Bajamos demasiado el bloque. El City ha tenido más control, aunque siempre lo hace. Creo que hemos defendido muy muy bien”, explicó el técnico de los merengues Carlo Ancelotti.

Asimismo, el entrenador agregó que “al Real Madrid le hemos visto muchas veces en este ejercicio, que saca algo que nadie pensaba iba a tener. En los penales estábamos muy convencidos de que nos clasificábamos. Obviamente, a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica y que lucha, al margen de la calidad. Ganar aquí se podía hacer sólo de esta manera”.

Tras el triunfo en la definición, el adiestrador de los Ciudadanos, Josep Guardiola, se despidió de Carletto con un efusivo abrazo: “Guardiola me ha felicitado por la clasificación, nos ha deseado suerte. Ha sido un señor, como ha sido siempre y como es este club, un club de señores”.

Pero la celebración dura muy poco, ya que el domingo tienen un partido clave ante Barcelona por LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital hispana.

“No tenemos problemas físicos para el Clásico. Tenemos hasta el domingo para recuperarnos. Dormimos aquí con calma para recuperarnos para darnos cuenta de que hemos hecho algo muy bueno. Todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca den al Madrid por muerto porque el Madrid nunca muere”, afirmó el técnico italiano.

El gran héroe de la jornada fue el golero ucraniano Andriy Lunin, quien atajó dos lanzamientos en la definición que dejó al cuadro más ganador de la Champions en la semifinal.

“Este es un partido de Champions como visitante, con mucho sufrimiento. Antes de la tanda estudiamos a todos los jugadores del City. Había que arriesgar con uno, hemos elegido uno y menos mal que ha salido bien, el de Bernardo. Había tres opciones para quedarse en el centro y hemos decidido una”, explicó el arquero.

El lamento de Pep

Lo cierto es que esta es la tercera vez consecutiva que el Manchester City de Guardiola se elimina con el cuadro merengue. Si bien en la inmediatamente anterior salió airoso, en la ‘21-’22 los blancos ya lo habían dejado afuera en semifinales.

“Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid . Defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que tenemos”, explicó Pep.

Además, el catalán sentenció que “esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penales, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al ciento por ciento, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente”.

Sobre el planteamiento defensivo del Madrid, afirmó que “no lo juzgo. Es la decisión de Carlo (Ancelotti). En otro deporte por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Claro que le doy mérito al Madrid, ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos enfrentado a muchos equipos cerrados y siempre encontrábamos la manera de encontrar un espacio, hoy nos ha faltado”.

De la misma manera, concluyó que “estoy de acuerdo con que la suerte no existe. No conseguimos marcar. Hemos hecho todo. Qué manera más cojonuda de perder. Hoy duele, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No podemos ganar siempre”.