Erling Haaland es el blanco de las burlas tras el fracaso del City en la Champions

La “final anticipada” entre Manchester City y Real Madrid se siguió jugando en las redes sociales, mucho después de que los merengues avanzaran a semifinales por la vía de los penales.

Y fue Erling Haaland el blanco favorito de los cibernautas a la hora de los análisis y las bromas que se suben cada vez que hay un partido de esta importancia. Es que el noruego decepcionó con su bajo desempeño en la llave, ya que no brilló en ninguno de los dos partidos.

De hecho, sus números son decepcionantes, ya que si si bien en Inglaterra estrelló un cabezazo en el palo, en los 180 minutos que jugó sólo tuvo dos tiros al arco y 11 pases correctos. Lejos, muy lejos del desempeño que venía mostrando en los compromisos previos, donde anotó seis goles en siete compromisos.

Haaland simplemente desapareció y lo hace en los duelos contra la oncena de la capital hispana, pues tal como lo consigna el diario Marca, “ante equipos españoles, los duelos del noruego se limitan a esos tres ante el Madrid y otros tres ante el Sevilla. El resultado es diametralmente opuesto, porque ante el equipo del Sánchez-Pizjuán acabó con un doblete en cada uno de los partidos: seis goles en 230 minutos, algo que en Europa solo mejora contra el RB Leipzig: los mismos goles, pero en cinco minutos menos”.

Y si bien Pep Guardiola, tal como lo ha hecho en otras oportunidades en esta temporada, seguirá defendiendo al futbolista, muchos afirman que no está preparado para jugar partidos de alta presión y el argumento es que tampoco marcó en la final de la Champions que el City ganó el año pasado.

“Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podríamos hacer hecho más”, lo justificó Guardiola tras la eliminación de su oncena.