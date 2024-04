Poulette Cardoch saca la voz tras el fallo que desestimó las acusaciones contra Restrepo y Gajardo

Los últimos días han sido movidos en el atletismo. Esto después de que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) realizara la audiencia para tratar las acusaciones contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo emitidas por las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo tras la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Las velocistas acusaban un trato discriminatorio por parte de la vicepresidenta de World Athletics y del entrenador del relevo 4x400 luego de haber sido sacadas de dicha prueba solo horas antes de competir en el Estadio Nacional.

Pese a esto, el CNAD determinó que “se rechaza la denuncia por la unanimidad de los miembros de este Comité Nacional y en consecuencia se absuelve a los denunciados de la denuncia formulada en su contra”.

Tras esto, Poulette Cardoch entregó sus primeras declaraciones tras la resolución del Comité a través de sus redes sociales. “Por más que los días pasen, agradezco infinitamente las muestras de respeto, afecto y cariño de quienes me conocen y de quienes no”, comenzó señalando en una publicación en Instagram.

“Estoy volviendo a darle foco a mis objetivos deportivos, a mis próximos logros y a la fuerza para enfrentar las irregularidades, injusticias y sinsabores que trae el deporte”, continuó.

“Gracias a todos y a todas que, de todas las formas posibles, me han apoyado en este camino y no me han dejado de alentar, incluso, en las redes sociales”, agregó a continuación.

“Como siempre he dicho: seguimos y aún más firme con la motivación de todos ustedes”, cerró la velocista.

La clave del veredicto

Después de que se informara la decisión del CNAD, Carlos Castro, abogado de Restrepo y Gajardo, conversó con El Deportivo y explicó la determinación.

“Se dictó el veredicto y en él muy someramente se señala que la prueba que se presentó no solamente no era suficiente, sino que en nada se acercaba a lo que sanciona el decreto 22 en cuanto a situaciones específicamente de discriminación o maltrato. Claramente lo que lo que ocurrió ese día 4 de noviembre en nada se acercó a lo que se trató de plantear por la parte acusadora y el tribunal en el fondo lo que dijo fue que no hubo una prueba suficiente que los convenciera de que estos hechos habían ocurrido como se pretendió por parte de la responsable institucional y de la denunciantes”, comentó Castro.

También se refirió al rechazo de la chance de conciliación que se presentó. “La verdad no sé cuál habría sido la propuesta que ellos esperaban. A mí me parece que si la afectación la sufre uno, es uno el que tiene que decir yo me siento resarcido si se hace lo siguiente. Eso nunca lo escuchamos y solamente nos dijeron de que no estaban dispuestos, pero me parece coherente con lo que siempre sostuvieron. No me llamó mayormente la atención, porque fue la postura que siempre sostuvieron y en su justo derecho”, sostuvo el abogado.