Matías Zaldivia le responde a Arturo Vidal por sus dichos sobre la U

En Universidad de Chile descansan en lo más alto del Torneo Nacional. Pese a que este fin de semana enredaron unidades frente a Coquimbo Unido, tras igualar 1-1, en el Nacional, siguen en la cima, con 20 unidades.

Los laicos, que han logrado un arranque prometedor, están en la mira de todos. Por lo mismo, Arturo Vidal, el volante de Colo Colo, comentó el presente de los azules tras la caída del Cacique frente a Cobreloa. El equipo de Jorge Almirón quedó a 10 unidades de su clásico rival.

“Eso para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda”, comentó el King tras el partido. El nacido en San Joaquín también aprovechó la oportunidad para ningunear a Cobreloa. “Son cosas que te matan, duele mucho, porque el otro día en Brasil también se hizo un gran partido y con Ñublense también dolió mucho, pues los muchachos no hicieron un mal encuentro. Tengo mucha rabia por cómo se dio el partido, perder así con un equipo tan inferior como Cobreloa duele mucho”, cerró.

Las palabras de Arturo Vidal viajaron rápidamente al Centro Deportivo Azul. Matías Zaldivia, quien defendió la camiseta del elenco de Macul y hoy se levanta como uno de los referentes de la U, le respondió al ex campeón de América.

“Sí, sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo, no me fijo en Colo Colo. Hay muchos equipos adelante de ellos y nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en seguir mejorando, porque tenemos margen de mejora, es un torneo largo y los equipos regulares llegarán al final con chance”, dijo el nacionalizado chileno. “¿Ninguneo? Para nada”, cerró.

Tras la caída de Colo Colo frente a Cobreloa en el cierre de la octava fecha, el Cacique quedó ubicado en el décimo puesto con 10 puntos conseguidos gracias a tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Es decir, ha perdido la mitad de los duelos disputados, quedando muy atrás en la pelea por el título. Para comparar, el en Torneo 2023, cuando llegó con opciones hasta las últimas fechas, acumuló un total de seis derrotas en el año.

De esta forma, el Cacique quedó a diez puntos de Universidad de Chile, actual líder exclusivo de la competencia que hasta el momento no registra derrotas. Suma seis victorias y dos empates.