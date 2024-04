Peleas, expulsiones y números que recuerdan al peor Colo Colo: Jorge Almirón enfrenta semanas de máxima tensión

El Colo Colo de Jorge Almirón vive días complejos. La última derrota contra Cobreloa en el cierre de la octava fecha del Torneo Nacional ha complicado aún más el presente del Cacique, que a esta altura solo se aferra a la Copa Libertadores. El Cacique ahora quedó a 10 unidades de la U, líder del certamen local.

Abril se ha transformado en uno de los meses difíciles para el Cacique. Si bien el mes arrancó con un celebradísimo triunfo contra Cerro Porteño en el tiempo adicional por la Copa Libertadores, el resultado tapó una serie de imprecisiones y momentos de mal juego del equipo albo.

Tras el triunfo copero, Colo Colo debió visitar a Ñublense y para darle algo de descanso a los futbolistas, Almirón preparó un equipo alternativo y terminó pagando caro por esta decisión ya que los Diablos Rojos se impusieron por 3-0 a los de Macul.

Tras esta caída, el directorio de Blanco y Negro advirtió a Almirón de no dejar de lado el Torneo Nacional. “Estamos perdiendo varios puntos que pueden ser importantes, claramente. Pero todo tiene un contexto. Más adelante analizaremos la situación. Colo Colo no puede botar nunca el Campeonato Nacional, jamás, aspiramos a ser campeones este año, hay que recuperarse”, señaló Alfredo Stöhwing.

Una situación que desde el plantel descartaban de plano incluso antes de la caída, tal como lo afirmó Brayan Cortés en la previa del duelo cuando se esperaba un equipo mixto. “No vamos a dejar botado el Campeonato Nacional. Nos vamos a exigir para pelear todo, queremos luchar. Tenemos grandes jugadores para hacerlo, estamos muy bien, ya que fue una linda semana. Vamos con toda la convicción de que nos irá bien”, anticipaba.

Claro que Almirón justificó colocar un once alternativo, ya que “siempre el foco es el partido que sigue. Lo que pasa es que este partido fue bastante accidentado. Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que jueguen los mismos jugadores. Aparte ayer viajamos seis horas y sumarle un partido de Copa Libertadores contra Cerro Porteño y después volver a jugar en Chillán, viaje largo, a la hora que se jugó, volver en bus y descansar muy pocas horas en casa y volver a salir para jugar el partido que se va a jugar, es muy peligroso”, comentó en la previa del partido contra Fluminense.

Conflictos internos

Otro punto que debe tener presente Gustavo Almirón en las próximas semanas tiene relación con sus decisiones para armar el once titular. Arturo Vidal suma críticas por su aporte al equipo, más aún considerando la gran inversión que realizó la concesionaria por ficharlo. Si bien contra Fluminense exhibió un alza, en el resto de los cotejos no ha sido gravitante. No ha marcado las diferencias que se esperaban.

Pérdidas de balón y pases imprecisos han sido parte de su juego en los últimos días. Algo muy similar a lo que ocurre con Leonardo Gil. Así, pese a esta baja de nivel, Almirón no se ha atrevido a dejarlos al margen para entregarle el protagonismo a Vicente Pizarro en el mediocampo, a pesar de mostrarse como un buen elemento al momento de la generación de jugadas de peligro. El año pasado, incluso, Pizarro era apuntado como uno de las promesas del Cacique. Hoy, sin embargo, está en la banca esperando una oportunidad.

En la cancha, en tanto, la tensión por el complicado momento se percibe. De hecho, en el partido contra Cobreloa, Maximiliano Falcón sostuvo una discusión con Óscar Opazo y en algunos momentos se pudo ver a Vidal retando a sus compañeros.

Foto: Photosport.

Disciplina

Otra situación incómoda para el trabajo de Jorge Almirón ha sido el aspecto disciplinario de los jugadores dentro de la cancha, en especial en las últimas semanas donde Colo Colo ha sufrido una serie de expulsiones que lo han complicado al momento de enfrentar el duelo en sí y para preparar la convocatoria a los siguientes encuentros.

La primera de la temporada la sufrió en marzo, cuando Emiliano Amor recibió la cartulina roja contra Coquimbo Unido. En la fecha siguiente, Maximiliano Falcón fue expulsado contra Everton en el minuto 26′. En la Libertadores, Erick Wiemberg quedó fuera del partido contra Fluminense en el minuto 82′ y, contra Cobreloa, Brayan Cortés se hizo expulsar en los 87′ dejando a Almirón perplejo ante la acción de portero.

Tras el partido, Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, intentó explicar la actitud del guardameta que se perderá el duelo contra Universidad Católica.

“Lo de Brayan es un caso excepcional, no es un jugador que lo veamos involucrado permanentemente en situaciones como esta. Creo que lo que estaba pasando en el campo, el exagerado tiempo que hizo Cobreloa, lo motivó a sacar a un rival de una forma no justificada muy lejos de su arco”, señaló el exportero. “Eso le facilitó al árbitro expulsarlo. Pero es una cosa que no es recurrente en él”, agregó.

Foto: Photosport.

El mal momento en el plano local

Tras la caída contra los naranjas en el cierre de la octava fecha, Colo Colo quedó ubicado en el décimo puesto con 10 puntos conseguidos gracias a tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Es decir, ha perdido la mitad de los duelos disputados, quedando muy atrás en la pelea por el título. Para comparar, el en Torneo 2023, cuando llegó con opciones hasta las últimas fechas, acumuló un total de seis derrotas en el año.

De esta forma, el Cacique quedó a diez puntos de Universidad de Chile, actual líder exclusivo de la competencia que hasta el momento no registra derrotas. Suma seis victorias y dos empates.

Sobre esto, Almirón aseguró que “hay una distancia importante (con los líderes), pero falta mucho de torneo. Depende de nosotros recuperarnos y prepararnos para el partido que sigue. Hay que analizar varias cosas, estar tranquilo y no perder la cabeza. Ellos llegaron dos veces en jugadas evitables”.

“Tras un partido así los jugadores quieren jugar pronto y ahora hay que mostrar hombría y hacerse responsable del momento que vivimos. Falta mucho todavía y dependerá nosotros recuperar rápido esos puntos perdidos. Ahora hay que analizar varias cosas y no perder la cabeza”, complementó.

Para peor, en los últimos tres partidos, Colo Colo ha sufrido derrotas. Cayó contra Ñublense por 3-0, ante Fluminense por 2-1 y Cobreloa por 2-0, teniendo solo un gol a favor y siete en contra.

De hecho, una situación similar le terminó costando el puesto a Gualberto Jara en 2020 cuando el Cacique peleó el descenso esa temporada. El paraguayo registró bajo su dirección técnica las caídas consecutivas contra Athletico Paranaense (2-0) y Peñarol (3-0) por la Copa Libertadores. Además perdió por 0-1 contra Huachipato en el Monumental: seis goles en contra y ninguno a favor.

Buscando la revancha en los clásicos

Lo que va de temporada ha sido especialmente negativa para Colo Colo en los duelos clásicos que ha debido sostener en el arranque. El primer golpe fue la derrota contra Universidad de Chile en el estadio Monumental que puso fin a 23 años sin que los azules salieran victoriosos desde Macul.

Este lunes, en el regreso del duelo contra Cobreloa, los loínos dieron los golpes precisos para imponerse también en el Monumental y con esto quebrar un empate histórico. En los 97 duelos que han sostenido en Primera División, Cobreloa alcanzó las 35 victorias contra las 34 del Cacique. El frente a frente se completa con 28 empates.

Y ahora, la esperanza está puesta en el clásico contra Universidad Católica que se disputará este fin de semana en el estadio Santa Laura (sábado, 17.30 horas).

“La gente debe confiar que el equipo se va a levantar y hay cosas que corregiremos a partir de mañana y al partido que sigue llegaremos muy fuertes”, decretó Almirón.

Además, el transandino avisó que “salvo Opazo que salió con una molestia, todos los futbolistas deberían estar disponibles para el partido. “Cuando no entra haces esfuerzos de más y mañana (martes) evaluaremos bien. Son estos los momentos dónde uno debe estar tranquilo y retomar confianzas, pero creo que el sábado van a querer jugar todos y el miércoles -ante Alianza Lima- también”, añadió el DT.