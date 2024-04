Jorge Almirón justifica la dosificación en Colo Colo con una dura crítica a la ANFP

Jorge Almirón se llenó de críticas tras jugar con suplentes el partido del sábado frente a Ñublense en Chillán. La goleada 3-0 que sufrieron los albos levantó una serie de cuestionamientos hacia la política de dosificación del entrenador de Colo Colo, quien hasta acá ha privilegiado la actuación en Copa Libertadores.

“Siempre el foco es el partido que sigue. Lo que pasa es que este partido fue bastante accidentado. Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que jueguen los mismos jugadores. Aparte ayer viajamos seis horas y sumarle un partido de Copa Libertadores contra Cerro Porteño y después volver a jugar en Chillán, viaje largo, a la hora que se jugó, volver en bus y descansar muy pocas horas en casa y volver a salir para jugar el partido que se va a jugar, es muy peligroso”, expresó el técnico en la rueda de prensa previo al partido de este martes frente a Fluminense en Río de Janeiro.

En ese sentido, el estratega también lanzó una dura crítica a la ANFP por no poder reprogramar el encuentro. “En algún momento intentamos cambiar el horario y el día para que pudiera jugar el mismo equipo que venía jugando, pero no se pudo”, sostuvo. Y agregó: “No nos dejaron (modificar la hora) por reglamento. En todos lados son 72 horas (de descanso) pero no se cumplieron. Está claro que en Chile dice que pasando 48 horas se puede jugar, en la FIFA dice que son 72. Acatamos el reglamento. Me parece que hicimos un partido correcto a pesar de que el resultado fue bastante más abultado de lo que se vio en el trámite de juego”.

Distancia con la U

La derrota de Colo Colo y el triunfo de la U sobre Unión Española, dejaron al Cacique a nueve puntos de los azules en la tabla, una distancia que hace varios años no se daba. “Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero hay muchos partidos por delante. El partido de mañana es bastante riesgoso. Es un muy buen equipo, actualmente es el campeón de la Copa y es un rival diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno. Ojalá podamos sacar un buen resultado, estoy seguro que el equipo hará un buen partido y después enfocarnos en el torneo local. Confío en el plantel que tengo. No me arrepiento (de haber rotado)”, manifestó.

Finalmente defendió su decisión. “Entiendo que es un club grande y puede haber críticas, pero tengo que tomar decisiones, para eso estoy aquí”, cerró sobre este asunto.

En cuanto al desafío ante Fluminense, en tanto, sostuvo que su rival de este martes llegará en óptimas condiciones. “No veo a Fluminense presionado. Sacaron un buen resultado en el inicio de la Copa, son locales, no jugaron el fin de semana, vienen descansados. Nosotros estamos bien. El análisis es totalmente diferente al partido con Cerro Porteño. Tenemos que mejorar individualmente. El escenario de mañana es motivante, cualquier futbolista quiere jugar este tipo de partidos”.