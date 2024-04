Vecchio acusa al juez del duelo entre Unión y la U por un penal en su contra: “Dentro del vestuario dijo que sí hubo un contacto”

Emiliano Vecchio perdió la compostura al final del encuentro. De hecho, terminó expulsado. El volante de Unión Española masticaba la rabia por la derrota frente a Universidad de Chile. Más todavía, porque un incidencia que lo involucró pudo haber marcado decisivamente la historia del duelo.

La U se había puesto en ventaja en los 56′, a través de Maximiliano Guerrero. Cuatro minutos después pudo contar con una ocasión imperdible para igualar el marcador: Emiliano Vecchio cayó en el área de los azules, después de contacto con Marcelo Morales, quien impacta al hispano con el pie izquierdo. El juez Diego Flores desestimó la infracción.

La ira

Vecchio se guardó la ira para el final. No solo reclamó indebidamente al término del duelo. También se dio tiempo para exponer a Flores, en relación a un eventual arrepentimiento. “Cuando el árbitro estaba dentro del vestuario dijo que sí hubo un contacto, que había sido penal, pero ya era tarde”, sostuvo, respecto de un eventual reconocimiento del error por parte del encargado de aplicar el reglamento.

“El árbitro le dijo que fue penal a un dirigente y una persona de nuestro cuerpo técnico”, añadió el volante, para darle más contundencia a la versión.

La siguiente referencia fue hacia el estado de ánimo que dejó la caída ante el equipo de Gustavo Álvarez. “Nos vamos enojados, tristes… Es penal clarísimo. Muchas veces es difícil hablar, pero fue penal claro. Lo vio todo el mundo”, enfatizó el transandino, quien retornó en esta temporada para procurar revivir sus mejores tiempos en el club de colonia.

El choque final

Vecchio fue expulsado, lo que, técnicamente, debería costarle una sanción mínima de un duelo. En la misma comparecencia ante los medios de comunicación explicaría por qué se produjo la decisión referil. “Cuando termina el partido, le voy a decir que de ocho minutos jugamos cuatro y que los otros cuatro estuvieron tirados en el piso. Ahí me expulsó. Ni entendí la tarjeta roja. Jamás insulté, nunca lo haría. Reclamo cuando corresponde”, enfatiza el exmediocampista de Racing y Colo Colo.

En ese momento, de hecho se produjo un vano intento de Vecchio por establecer un diálogo con Flores. “Eres un soberbio, no se puede hablar. ¿Por qué me echas?”, se le escuchó decir al transandino a través de la transmisión televisiva. Flores no le respondió. Su decisión ya estaba suficientemente graficada.