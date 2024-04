Con una fotografía que exhibe su nueva musculatura: Darío Osorio vive su mejor momento en Europa

Las redes sociales del Midtjylland se rinden ante Darío Osorio. El chileno anotó el gol que le permitió al cuadro danés llegar a la cima de la tabla y las fotos del formado en la U inundan todas las cuentas del Lobo.

Y el cambio físico del futbolista es evidente. Sus brazos dan cuenta de la musculatura que ha ganado en los últimos meses (tres kilos) y se ve mucho más firme que cuando defendía la camiseta de la escuadra estudiantil.

Darío Osorio celebra el triunfo de su equipo. Foto: Gentileza Midtjylland.

“Ha sido muy intensa (la rutina de ejercicios) y he trabajado mucho para acostumbrarme a la cultura y al idioma. Al mismo tiempo que hemos jugado muchos partidos, pero me siento bien”, reveló hace unas semanas la Joya de Hijuelas. Y dicha rutina que incluye también fortalecimiento mental está dando resultado, a tal punto que hoy es uno de los líderes del vestuario del equipo danés.

Es que Osorio pasa por el mejor momento de su carrera. Su buen desempeño en Europa, donde ha marcado seis goles, lo hicieron merecedor de un llamado a la selección chilena y aprovechó cada minuto que estuvo en el Equipo de Todos.

Allí se transformó en una de las figuras de la doble fecha FIFA y también escuchó la orientación que le otorgó Alexis Sánchez. “Él me ha ayudado harto, siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta”, sostuvo en un documental que realizó el Midtjylland.

Pero también mostró una de las facetas que adquirió lejos de casa, la cual no es otra que dejar su timidez atrás y dar cuenta de lo que piensa o analiza tras los partidos. “Cuando vimos que se acercaba al periodista (luego del choque con Francia), con mi marido pensamos que no iba a querer. Nos sorprendió que haya hablado, lo notamos distinto. No es como antes, que le daba más vergüenza. Sé que le cuesta, pero entiende que tiene que hacerlo”, relató la mamá -Alicia- en una entrevista con Las Últimas Noticias.

El salto a una liga más poderosa

Si bien Osorio está contento en Dinamarca y suma ocho titularidades en los 16 encuentros que ha disputado su oncena, ya es observado por las potencias del Viejo Continente. De hecho, a Marsella llegó un viejo conocido: el otrora director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, el cual hoy ocupa el mismo cargo en el Galatasaray.

“Es un chico que hemos trabajado con él desde las inferiores y será interesante ver cómo ha progresado. Creo que tiene perfil de futbolista moderno, de élite. Luego hay muchas condicionantes que te van a llevar allí o no”, señaló en ese entonces.

Y pese a que aún no hay una oferta sobre la mesa, el gigante de Turquía ya lo tiene en la mira y no sería extraño que el West Ham United o el Milan recobren el interés que mostraron por sus servicios antes de que dejara el país.

Más aún, ahora que se apoderó de los penales del Midtjylland y es destacado por la prensa. Los visitantes se adelantaron en el minuto 20 con un penalti que se le concedió al delantero Cho Gue-sung y su compañero chileno Darío Osorio convirtió con seguridad para poner el 1-0″, publicó el importante diario Ekstra Bladet.