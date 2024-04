Muestra de personalidad: un encendido Darío Osorio vuelve a marcar con el Midtjylland

Darío Osorio continúa en racha. El zurdo deja atrás su chapa de promesa y se consolida como una de las figuras más importantes del fútbol chileno. El oriundo de Hijuelas se encuentra, sin dudas, en el mejor momento de su carrera.

El extremo de 20 años dejó atrás las críticas por su irregularidad. Hoy, destaca tanto en la Selección Chilena como en el Midtjylland. De hecho, con el conjunto danés volvió a anotar.

Durante la presente jornada, Osorio estiró su momento estelar. El nacional puso en ventaja a su escuadra a través de un lanzamiento penal ante el Aarhus GF, en un partido válido por la inicio de los playoffs de la Superliga Danesa. El formado en Universidad de Chile sacó un potente y ajustado remate cruzado para anotar el único tanto del encuentro. Así, le dio la victoria a su elenco.

La anotación del chileno, además, es un reflejo de su trabajo. El zurdo se sacudió de los cuestionamientos. Ahora está más suelto, con confianza. Se hizo cargo de la responsabilidad y demostró carácter, algo que Ricardo Gareca le había pedido expresamente. En detalle, le pidió que cambiara su actitud, que se sacara las manos de la cintura. También le demandó más personalidad.

Osorio marcó su sexto tanto con el Midtjylland y se posiciona como una figura importante. El cuadro danés terminó la fase regular en la primera posición, con 48 puntos. Ahora, se candidatean a la corona tras un estreno exitoso en los playoffs.

Osorio, en su mejor momento

El Tigre entiende la promisoria carreta que tiene Osorio por delante y, por lo mismo, lo encarriló. El técnico pretende entregarle todas las herramientas para que sea importante. Por ende, en la pasada fecha FIFA, fue uno de los más aconsejados por Gareca.

Osorio demostró su nueva faceta y el trabajo que ha realizado en los últimos siete meses en el fútbol europeo, los que ya lo han hecho subir tres kilogramos de masa muscular. Le dieron la camiseta de titular y no la soltó, siendo una de las figuras ante Albania y Francia. De hecho, con los galos marcó su primer tanto con la Roja.

El zurdo recibió elogios transversales. “Estamos ilusionados no solo con él, sino que con muchos valores importantes. Tuvo dos presentaciones muy buenas”, dijo Gareca. “Es un jugador de Selección. Independiente de la juventud, ya lleva una temporada en Dinamarca; todo dependerá de él, el crecimiento. Confiamos en todos los muchachos, independiente de la edad. Hubo gente de experiencia con actuaciones destacadas también ante una selección que ganó el título mundial en el 2018 y salió subcampeona mundial”, señaló el técnico de la Selección Chilena.

Gareca valoró su rendimiento individual como su desgaste físico y disciplina táctica. Esto mismo fue destacado por Alexis Sánchez. “Los jóvenes corrieron todo el partido. Eso hacía falta, gente que corriera por el compañero”, señaló el Niño Maravilla tras el duelo ante Albania. El tocopillano destacó directamente al extremo, valorando el esfuerzo que realizó: “Darío Osorio corrió hasta el final, la actitud de él y de todos fue lo que necesitábamos. La entrega fue excelente. Era lo que nos venía faltando en los últimos partidos”, complementó.

El tocopillano ha sido clave en la adaptación de Osorio en la Roja. Se han visto cercanos e incluso tuvieron un amistoso enfrentamiento de remates al arco: “Es lindo, yo los veía en la pantalla cuando salieron campeones y ahora estoy compartiendo con ellos, estoy todo el día con ellos, entrenando, en las concentraciones, es lindo. Son recuerdos que tendré cuando sea más grande”, señaló el zurdo en un documental realizado por el Midtjylland.

“Él me ha ayudado harto, siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta. Es lindo que Alexis me aconseje, es el goleador de la selección. También está Vidal, que también me da consejos, está Medel”, añadió.