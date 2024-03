Madre de Darío Osorio repasa el debut goleador de Darío Osorio en la Roja: “Está súper bien que Gareca lo haya retado”

La gran sorpresa en la reciente fecha FIFA en que la selección chilena rescató una imponente victoria ante Albania (3-0) y una derrota muy batallada con Francia (2-3), fue Darío Osorio. El actual mediocampista del F.C. Midtjylland de la Superliga de Dinamarca, mostró mucha movilidad en el primer encuentro, y para sellar su buen momento, se matriculó con un golazo ante los Galos. El nacido en Hijuelas desde hace ya unos meses que se encuentra lejos de su familia. Precisamente Alicia, su madre, relata cómo vivió el debut goleador del zurdo.

En conversación con LUN, la madre relata que previo al encuentro con los franceses, si bien estaba feliz por su hijo, el hecho de estar lejos de él por tanto tiempo, la tenía más emocional de lo normal. “Ha pasado tanto tiempo que no lo veo, tres meses, y he tenido como días de bajones. La distancia me está pasando la cuenta, entonces uno anda más sensible”.

Esa misma emoción se hizo presente en toda la familia al minuto 82′ de partido, cuando con un potente zurdazo rasante fuera del área, el ex Universidad de Chile dejó sin opciones la estirada del portero Mike Maignan. “Nos pusimos a llorar porque mi hijo chico, Iker (13), también anda igual, extraña mucho a Darío. A mi otro hijo, Ian, no le gusta ver los partidos con nosotros, pero llegó a la pieza después del gol. Fue lindo”, aseguró.

A pesar del sorprendente nivel mostrado en el campo de juego, Ricardo Gareca retó mucho a Osorio en el transcurso del partido, todo en busca de sacarle el mejor rendimiento posible. “Está súper bien que Gareca lo haya retado porque es el entrenador y tiene que corregir si ve algo que no corresponde. Lo vi súper contento en las prácticas en las fotos que subía y cuando le preguntaba me decía que estaba bien, tranquilo. Lo noté más entusiasmado”.

Además de cuadrarse con el seleccionador, reveló que los llamados de atención por parte de Gareca son los mismos que ella le hacía hace un tiempo. “Era prácticamente lo mismo, que si pierde la pelota no agache la cabeza porque tiene que seguir. Darío es súper bajo perfil. Si lo retan se lo toma con tranquilidad. Habló harto con el profe, no sé bien qué cosa, pero parece que le hizo caso porque lo noté distinto”.

Cambios positivos

Darío Osorio es conocido por mantener un perfil bajo en general, el cual parece haber cambiado no solo con su llegada a Europa, sino que también con su tiempo en la interna de la selección chilena. La misma madre se sorprendió al ver que su hijo aceptó conversar ante las cámaras luego del encuentro. “Cuando vimos que se acercaba al periodista, con mi marido pensamos que no iba a querer. Nos sorprendió que haya hablado, lo notamos distinto. No es como antes, que le daba más vergüenza. Sé que le cuesta, pero entiende que tiene que hacerlo”, comentó.

Anteriormente, el propio futbolista dio a conocer que se encuentra en medio de un curso para aprender inglés, por lo que según revela Alicia, desde el equipo valoran mucho sus intentos por adaptarse lo más rápido posible. “En el club también va full con las clases de inglés. Lo han ayudado harto, sobre todo porque es chico todavía y está lejos de su país, de todo”, manifestó.

El buen momento del seleccionado nacional, llega en medio del interés por parte del Galatasaray turco. Es más, Francis Cagigao, encargado del scouting del club, viajó a verlo en Marsella y escribió un detallado informe sobre el jugador. “Lo trabajamos desde las divisiones inferiores. Tiene un perfil de futbolista moderno y de élite”, indicaba el escrito.

Si bien los daneses son conocidos por exportar regularmente jugadores jóvenes, hay que esperar si desde Turquía están dispuestos a pagar la cláusula de salida, pues el deportista mantiene contrato con el F.C. Midtjylland hasta 2028.