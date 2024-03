“Es lindo que Alexis me aconseje:” Midtjylland valoriza a Darío Osorio con un documental tras anotar su primer gol en la Roja

Darío Osorio pasa por el mejor momento de su carrera. El extremo de 20 años sacó aplausos por su rendimiento con la Roja en los duelos amistosos ante Albania y Francia. Ante los galos, de hecho, marcó su primer gol con la Selección Chilena.

El zurdo se consolida como la mayor promesa del fútbol chileno. Además de posicionarse como una figura principal en el proceso de Ricardo Gareca, el atacante se proyecta como uno de los líderes para los siguientes años.

El Tigre reconoce sus condiciones y pretende entregarle todas las herramientas para que sea importante. El entrenador lo tuvo sujeto a su análisis personal, el que no estuvo exento de críticas. El transandino lo corrigió en las prácticas. Le pidió expresamente que cambiara de actitud. Que se sacara las manos de la cintura y que se concentrara en el entrenamiento. También le demandó más personalidad, que se mostrara más. Gareca es consciente de sus cualidades y espera poder explotarlas. Osorio, en tanto, le respondió en la cancha.

Documental

Osorio también ha encontrado su lujar en el Midtjylland, club que marcha en la primera posición del fútbol danés y con el que ya acumula cinco tantos en 643 minutos disputados.

El oriundo de Hijuelas suma siete meses en el fútbol europeo y su mejoría es notoria. De hecho, inició un plan para mejorar en lo físico, una de las materias donde ha sido más criticado. En detalle, ya ha subido tres kilogramos de masa muscular. Ahora se le ve más fuerte, con más balance.

En el Midtjylland entienden su desarrollo y realizaron un documental donde entregaron detalles de su aclimatación en Dinamarca. “Darío Osorio, 12.000 kilómetros lejos de casa”, se llamó la pieza audiovisual que se extiende por 17 minutos.

En la entrevista repasa su llegada a Europa y sus nuevos desafíos en el fútbol danés: “Me convencieron con la idea. Con los otros equipos no alcancé a tener un zoom. No sabía su idea, la idea que querían conmigo, cómo trabajaban. Entonces, cuando tuvimos el zoom (con el Midtjylland) me convenció y busqué información, como las ventas, y vi que era un club formador y que ayudaba en los aspectos que a uno le faltaban”, indicó.

Por otro lado, entregó detalles de su nueva vida en Herning, una pequeña ciudad donde vive junto a su esposa Catalina Díaz: “Vi que era más tranquilo aquí. Dinamarca es un país más relajado en ese sentido. En Santiago hay mucha gente, muchos autos, pero aquí no me ha tocado ningún taco aún. Además, acá se puede salir a caminar de día y de noche”, señaló

“Quería seguir creciendo, seguir aprendiendo. Me siento bien. Aún acostumbrándome al ritmo de los partidos, aquí son intensos, pero de a poco me he ido acostumbrando, me han ido saliendo las cosas, me ha ido bien. Tengo que seguir trabajando para seguir mejorando y que me vaya aún mejor”, añadió.

También reveló las dificultades que ha tenido su familia a la hora de poder ir a visitarlo: “Tenemos que ver varias cosas, calzar nuestras vacaciones, es complicado que vengan, pero veremos si más adelante pueden venir a darse unas vueltas. Además, nadie de mi familia ha viajado en avión. A mí todavía me da miedo, me imagino ellos”, comentó.

Su adaptación en la Roja

Osorio también habló de su integración en la Roja y de la cercanía que ha tenido con algunos de los referentes: “Es lindo, yo los veía en la pantalla cuando salieron campeones y ahora estoy compartiendo con ellos, estoy todo el día con ellos, entrenando, en las concentraciones, es lindo. Son recuerdos que tendré cuando sea más grande”, señaló

“Él me ha ayudado harto, siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta. Es lindo que Alexis me aconseje, es el goleador de la selección. También está Vidal, que también me da consejos, está Medel”, finalizó.