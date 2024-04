¿Botar el Torneo Nacional a cambio de la Copa Libertadores? El duro juicio al plan de dosificación de Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón ha optado por la dosificación en Colo Colo, pero le ha salido caro. En la séptima fecha, el Cacique está a nueve puntos de Universidad de Chile: suma tres triunfos, un empate y tres derrotas. En dos de esas tres caídas, el cuadro albo alineó un equipo alternativo: ante O’Higgins y, este sábado, contra Ñublense. La caída ante los chillanejos fue contundente, un 3-0 que complica en Macul. Pese a que a mitad de semana los albos se habían abrazado en la Copa Libertadores, ya llegan las primeras recriminaciones desde Blanco y Negro hacia el cuerpo técnico. La estrategia del técnico de reservar a sus mejores hombres para el torneo continental causa ruido.

“Estamos perdiendo varios puntos que pueden ser importantes, claramente. Pero todo tiene un contexto. Más adelante analizaremos la situación. Colo Colo no puede botar nunca el Campeonato Nacional. Jamás. Aspiramos a ser campeones este año. Hay que recuperarse”, señaló Alfredo Stöhwing este domingo, justo antes de embarcarse rumbo a Río de Janeiro, ciudad en la que enfrentarán a Fluminense. En esa línea, el presidente de la sociedad anónima se desmarcó de la responsabilidad, al elogiar el armado del plantel: “Analizar las cosas en el aire es muy difícil, porque todo depende de los recursos que uno tenga. Si tuviéramos presupuesto infinito traeríamos a Mbappé y a Haaland, pero dados los recursos que tenemos, se hizo un buen trabajo. Tenemos un plantel bastante potente”, dijo.

Sin embargo, lo cierto es que los análisis también van hacia el plantel. “Cuando se habla de que Colo Colo conformó su plantilla a principios de año para enfrentar las dos competencias, obviamente que eran buenas intenciones. Pero llega Almirón y con lo que encuentra después dijo ojalá le pudieran traer a otros dos jugadores más”, recuerda Leonardo Véliz, a El Deportivo. “Después de ver el cometido contra Ñublense, el pobre cometido contra Ñublense, uno dice Colo Colo es un equipo corto. Porque con la actuación que tuvieron los jugadores uno no puede pensar que pueden ser solución para cuando los titulares flaqueen. Entonces, hay una diferencia abismal entre los que guardó Almirón para el martes y los que jugaron en Chillán”, agregó el Pollo.

Jorge Almirón durante el partido entre Ñublense y Colo Colo. Foto: AgenciaUno

Además, para el finalista de la Copa Libertadores 1973, nada asegura que los albos triunfen en el plano internacional y le preocupa que ante una eventual eliminación, el torneo local se vea lejano. “Como está la U, a lo mejor es difícil que Colo Colo la alcance. Si bien contra Cerro Porteño se logró ese gol agónico, no fue una fuerza avasallante como para decir, ‘oye, Colo Colo tendría que haberle marcado 3 o 4 goles a los paraguayos’. No olvidemos las chances que se perdieron también ellos. Así que yo creo que es, por lo menos, es discutible lo de Almirón. No sé si le va a resultar esta receta de guardar a los mejores para lo que a él le interesa, que es la Copa Libertadores. ¿Sabes por qué? Porque todos han dicho que es bueno que Colo Colo traiga un técnico copero, copero para la Copa Libertadores. Es decir, lo único que tiene Colo Colo, en este momento, como horizonte es lograr el objetivo de la Copa Libertadores y olvidarse del Campeonato Nacional”, analiza.

“La apuesta de Colo Colo es, a todas luces, la Copa Libertadores. Si le va mal, va a tener que sufrir los rigores de la hinchada, de la prensa, de los mismos directivos, de que puede perder pan y pedazos”, añade. Las palabras del otrora extremo van en contraparte con lo dicho por Alfredo Stöhwing, quien espera un alza de todos durante las próximas semanas: “Deberíamos ir mejorando. Hay futbolistas que llegaron el año pasado y ahora están jugando mejor. Cuesta que los jugadores se entiendan entre ellos y con un nuevo cuerpo técnico”, fueron sus palabras.

Lucas Cepeda anotó el gol de Colo Colo ante Cerro Porteño. Foto: AgenciaUno.

Rubén Espinoza, campeón de América en 1991, fija otra postura. “Respeto la decisión del técnico, basándome en que los tiene todo el día. Conoce los informes médicos, físicos, las cargas, cómo terminan cada partido. La del miércoles fue una carga fuerte. Y están los viajes. Los técnicos saben por qué lo hacen. Desde afuera se opina desde el desconocimiento. El técnico entrega una responsabilidad a los que juegan. Yo no discrepo de la decisión”, sostiene el tomecino.

En ese contexto, su mirada se sitúa sobre los jugadores. “Depende mucho de ellos. De hecho, Emiliano Amor dijo que son las oportunidades que tienen los que no están jugando de demostrarle al técnico que está equivocado. En un plantel como Colo Colo, el técnico tiene que confiar porque, de lo contrario, en qué momento les dará minutos”, postula el volante más adelantado en la recordada estructura que diseño Mirko Jozic para levantar el trofeo continental y, paralelamente, completar el tricampeonato nacional.

Los jóvenes no responden

En el Bicentenario Nelson Oyarzún, el técnico Almirón alineó a siete jugadores menores de 21 años, de los cuales seis son formados en Pedreros. Solo Lucas Cepeda no está en la lista de canteranos. “En el 91 también había jugadores jóvenes, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Hoy los jóvenes tienen que asumir la responsabilidad”, refuerza Espinoza.

Fernando Vergara, quien integró el equipo que en 1997 alcanzó las semifinales del torneo continental, va en la misma línea. “Dosificar no es. Es cuidar a los jugadores para que no se lesionen. Hay jugadores que podrían repetirse”, sostiene. Eso sí, con una salvedad: “Creo, de verdad, que Colo Colo tiene que estar enfocado 100 por ciento en copas internacionales. Solo será más grande con otro título internacional. La ventaja interna ya es muy grande. Tiene que enfocarse en eso. El equipo que presentó con Ñublense es un equipo de jerarquía, que puede competir. Lo que tiene que hacer es elevar el rendimiento, trabajarlo más. El plantel es numeroso. Si uno ve los nombres, son jugadores que en cualquier otro equipo serían titulares. Lo que tiene que hacer es potenciarlo y darles la responsabilidad para enfrentar el campeonato.

Gonzalo Fierro también se inquieta. “En Copa Libertadores se le está dando rodaje a un equipo y a un sistema que está funcionando. En el Campeonato Nacional creo que está al debe, nuevamente no se puede sumar de a tres. Un equipo con jugadores que quizás tenían la posibilidad de demostrar”, dijo a Redgol.

“Van siete partidos, tres derrotas. En ese aspecto, ya el balance se acaba, la cuota de algunos partidos que podías perder dentro del Campeonato para priorizar la Libertadores yo creo que ya se perdió. Ahora Colo Colo no puede perder más puntos, porque se le va a complicar mucho más aún”, complementó.

En su análisis, en tanto, Véliz incluye dardos a la formación de los nuevos talentos en Macul. “Formó con varios jugadores de la cantera, los dos Gutiérrez, apareció Rojas, Soto, Pizarro, el otro Pizarro, y bueno, Cepeda que es joven, no de la cantera, pero que no deja de ser joven. Mira, cuando Colo Colo perdió ante el mismo Ñublense, en pandemia, cuando presentó un equipo juvenil, algunos juveniles de esa época ahora han tenido un buen tiraje en el primer equipo, es decir, ya tienen partidos como para afrontar los desafíos, y resulta que hoy día en vez de tener jugadores ya hechos y derecho, tienen la misma falla”, sentencia.