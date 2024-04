Los secretos del entrenamiento con el que Nicolás Castillo busca volver a brillar en la UC

Nicolás Castillo está aprovechando la nueva oportunidad que le da el fútbol y la vida. Luego de años complicados para el delantero, vuelve a ser feliz dentro del campo de juego. Y lo hace con la casaca del club que siempre ha querido: Universidad Católica. Poco a poco va dejando atrás aquellos días en que una trombosis lo tuvo al borde de la muerte y los diagnósticos que anticipaban que sería complejo que volviera al alto rendimiento. Ahora se posiciona como un elemento importante en la UC de Tiago Nunes. Si bien es el suplente de Fernando Zampedri, ya acumula dos goles en el Campeonato Nacional. Además, ha generado un estrecho vínculo de amistad con el Toro.

Este sábado fue el héroe estudiantil en Iquique. Ante los nortinos, la Franja tuvo un complicado duelo. Se puso dos veces en ventaja en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento el panorama parecía cuesta arriba para los capitalinos tras el empate de Edson Puch y la expulsión de Eugenio Mena. Pese a que estaban en desventaja numérica, el estratega se la jugó por el ingreso de Castillo en los minutos finales. Instantes atrás había sacado a Zampedri y el portador de la 30 entraba como punta de lanza. Claro que su anotación vino desde muy lejos del área. Fue de tiro libre, un expediente que comienza a ser clave para el renquino.

“No es casualidad. Nos quedamos practicando con todos mis compañeros. Se me está dando a mí”, explicó el ariete tras el partido en el Tierra de Campeones. A Castillo se le vio eufórico. Si su anterior conquista, ante Everton, fue simplemente para decorar al derrota, la de este fin de semana toma tintes heroicos en la UC. Pese a contar con la complicidad del guardameta.

Lo cierto, es que el delantero ha logrado conciliar sus ganas de volver a destacar con una elaborada rutina de trabajo. De entrada, no entrena a la par con sus compañeros, salvo en ciertas ocasiones, como ejercicios tácticos o de fútbol.

Edy Carlos, el PF de Nunes, es el encargado de supervisar y hacerle una rutina de trote y de ejercicios especiales. ¿El objetivo final? La idea es que el futbolista recupere la musculatura de un jugador de élite, pero sobre todo la resistencia. También tiene una rutina específica de gimnasio, con el fin de aumentar su potencia y fuerza para poder aguantar el roce y el contacto físico, aspecto en el que aún está disminuido. En los partidos que ha jugado, Castillo intenta evitar el cuerpo a cuerpo porque generalmente pierde los duelos.

Tiago Nunes, el técnico cruzado, ha entregado detalles. “Hablar de la calidad de él no es ninguna novedad, pero hoy entrena de forma especial. Entonces por eso en algún momento todavía no alcanza su mejor versión, porque los tendones es algo que le duelen mucho”, reveló el brasileño. “Entrena con una carga moderada, no entrena todos los días, entonces tiene una preparación especial semanalmente para poder estar en condición de jugar”, complementó.

Lejos del calvario

Castillo ya tiene 31, pero muestra una energía como alguien de menor edad. Quizás la misma que impregnaba a inicios de la década pasada, cuando irrumpía como uno de los proyectos más promisorios de la cantera estudiantil y que se ganaba los vítores de la fanaticada por, junto a anotar, jugar en la cancha como un fanático más. Una condición que, dicho sea de paso, le ha jugado buenas y malas. A veces más malas. Pero sus peores momentos no están ligados a eso.

Nicolás Castillo anotó el tercer gol de la UC, en el tiempo adicional. Foto: Photosport

El 29 de enero de 2020, Nicolás Castillo era operado por una ruptura del tendón del recto femoral. La situación debía tenerlo por algunos meses fuera de las canchas. El atacante no pensaba que ese era el inicio de un calvario que se extendería por más de un año. La herida tuvo que ser abierta en cuatro ocasiones. Con el tiempo, derivó en una trombosis. Ya no era su carrera lo que estaba peligro, sino que su vida. Algo que el nacido en Renca se ha encargado de recordar durante el último año. “Hoy estoy agradecido por la oportunidad de estar nuevamente en una cancha y de estar vivo”, decía a inicios de temporada, cuando se anunciaba su retorno al club de la precordillera.

La recuperación fue complicada. Desde que se lesionó hasta que redebutó pasaron 601 días, pero ese entonces se notaba disminuido físicamente. En el América de México, club donde militaba cuando tuvo el accidente, sabían que ya no era el mismo que llegó como refuerzo en 2019. Decidieron enviarlo a préstamo a Juventude, de Brasil, de retorno en tierra azteca lo desvincularon. Pablo Guede quiso darle una oportunidad en el Necaxa, pero tampoco respondió. Aunque sumó escasos minutos. Ya en se momento comenzaba a visualizarse que Universidad Católica era el único lugar donde Castillo podría realizar una adecuada readaptación al deporte.

Pero el retorno tampoco fue sencillo. En 2022 se intentó por primera vez, pero en Cruzados desistieron de la opción. Le ofrecieron a Nico entrenar junto al plantel en San Carlos de Apoquindo, pero el ariete tampoco quiso. Fueron momentos de tensión. “Iniciamos conversaciones, durante las mismas se evidenció que no era el momento ideal para hacerlo (efectuar el regreso) ya que la presente temporada terminará en noviembre próximo y habrá muy poco tiempo para su puesta a punto”, explicaban desde el club. Castillo también daba su versión: “Estaba igual o más entusiasmado que ustedes. Igual o más feliz que cuando debuté. Igual o más motivado que el 2016. Esta vez, no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver. Me estaré preparando de la mejor forma para poder conseguir ese título internacional que tanto queremos”, expresó a través de Instagram.

Tuvo que pasar más de un año para que el mensaje del ariete fuera premonitorio. En septiembre de 2023, Universidad Católica oficializó que Nicolás Castillo se sumaba a los trabajos del plantel. “Me estoy poniendo a punto en la parte física. Venía entrenando, pero no con un equipo, y me he sentido bastante bien, bastante mejor de lo que pensábamos. En las pruebas físicas salí bastante bien y desde esa base comenzamos a trabajar y ya estoy haciendo cosas con balón y trabajando con el grupo”.

Su tercera estadía

Nicolás Núñez fue uno de los nombres claves en el retorno de Castillo a Las Condes. Pese a que el estratega salió por la puerta chica debido a los malos resultados, siempre se mostró a favor del regreso del bigoleador de 2016. El ex DT estudiantil lo veía como un aporte al camarín. Tras cuatro meses entrenando junto a la plantilla, fue anunciado como refuerzo. “Católica es todo para mí. Es donde mejor me siento y donde más feliz soy. Estoy muy contento de estar contratado y con el propósito de ser campeón. Desde el día uno tenemos esa mentalidad”, señaló el futbolista en una entrevista con los canales oficiales del club.

Nicolás Castillo temió por su vida en dos ocasiones. Foto: AFP / ROCIO VAZQUEZ

No obstante, este paso no estuvo exento de polémicas. En diciembre de 2023, Castillo se vio envuelto en un altercado con Isaac Arévalo, técnico de básquetbol de Universidad de Chile. El miembro de la U cestera acusó al jugador de agredirlo en las inmediaciones del complejo San Carlos de Apoquindo. En Cruzados se desmarcaron de la situación, apelando a que, en ese momento, el delantero no pertenecía a los registros del club. Semanas después del incidente, el renquino ofreció disculpas públicas. “Sé que no está bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, dijo. Cinco días después de la publicación, Católica hizo oficial su retorno.

En primera instancia se pensaba que la inclusión de Castillo en la cancha sería paulatina. Sin embargo, Núñez no dudó en darle minutos desde los amistosos de pretemporada. Luego, por una lesión de Fernando Zampedri, el formado en la UC jugó de título en la primera fecha del Campeonato Nacional. Con el ex Magallanes las cosas no resultaron en la cancha, pero el goleador fue uno de los pocos que se refirió públicamente a la salida del DT. “Nico querido, te quiero desear lo mejor en todo lo que venga. Gracias por todo, porque gracias a ti hoy estoy donde quiero estar, fuiste un tipo decente, derecho, que siempre fue con la verdad por delante. Fui testigo de tu dedicación y compromiso por sacar esto adelante en cada entrenamiento y partido. Los resultados no fueron los que todos queríamos pero sabemos que siempre quisiste lo mejor para el club”, posteó.

Asumió interinamente Rodrigo Valenzuela y Castillo tuvo su primera encuentro con las redes. Un tiro libre impecable ante Everton, el 12 de marzo. Pero la derrota empañaba lo que era el primer gol del Nico tras 1.585 días. No anotaba desde el 8 de noviembre de 2019, en el triunfo del América por 5-0 ante Veracruz.

Con la llegada de Tiago Nunes espera seguir incrementando su protagonismo. Entendiendo que es suplente de Zampedri, con quien ha establecido una amistad y ya tenían desde antes una buena relación, el de Renca se ilusiona con sumar más minutos. “Acá nadie tiene el lugar asegurado. Hasta el día viernes en la tarde no se sabe quién va a citado o quién va a jugar, eso genera algo en la interna”, reveló el atacante sobre el método del brasileño. Por su parte, el ex Athletico Paranaense ya comienza a mirar con especial atención el trabajo de su pupilo. “Es un jugador especial, que puede ganar un partido con una situación específica como fue hoy (sábado, ante Iquique), porque tiene calidad indiscutible para esto”, señaló tras el partido en el norte.