El “efecto Tiago Nunes” se siente: Nicolás Castillo le da un triunfazo a la UC ante Iquique

Universidad Católica está en alza. En la Región de Tarapacá, los cruzados consiguieron un triunfazo sobre Deportes Iquique, uno de los animadores de la primera parte del Campeonato Nacional. Fue un 3-2 agónico, en un encuentro atractivo y atrapante, con muchos ingredientes.

Se trató del tercer partido de la UC al mando de Tiago Nunes (con un empate y un triunfo en el balance), el encargado de levantar a un equipo que estaba en el suelo. Si bien la victoria sobre Cobresal y lo exhibido en la cancha de Santa Laura había dejado buenas sensaciones, los siguientes desafíos eran mayores (Iquique y Colo Colo, la próxima fecha) e iban a permitir sacar mejores conclusiones respecto a la propuesta del brasileño. Lo primero es que, al parecer, encontró una base ya que repitió la oncena inicial.

El ambiente era propicio para ver un buen espectáculo y no defraudó: la propuesta de los equipos, cerca de 12 mil personas en las tribunas y un campo de juego impecable (cosa que otros recintos no pueden mostrar). La intensidad celeste y la efectividad franjeada marcó un primer tiempo entretenido y dinámico, lo que no siempre se observa en la competencia doméstica.

El Iquique de Miguel Ramírez presionó de entrada, con un ritmo trepidante, no permitiendo que el rival saliera de su rancho. La Católica estaba incómoda, sin embargo de a poco el panorama iba a cambiar. Un aspecto en el que mejoró la UC con Nunes fue la llegada al arco rival. Mejoró su eficacia. En los 16 minutos, sucedió la primera llegada a la meta de Castillo y se concretó la apertura del marcador, con un cabezazo de Gonzalo Tapia, conectando un preciso pase de César Pinares. Iquique era mejor, pero la visita acertó.

Los cruzados fueron un equipo compacto, que se movía en bloque, para que el 4-4-2 no se desordenara. Cada avance del ataque estudiantil era un dolor de cabeza para la defensa iquiqueña. Pero el ímpetu ofensivo local tuvo su premio en los 33′, con el empate de Steffan Pino. Después de cuatro partidos con la valla invicta, el arco de la UC recibió un gol.

Lo bueno para la visita es que se repuso rápidamente de la igualdad, mediante una aparición estelar de su artillero. Fernando Zampedri hizo el 2-1 tras dejar en ridículo a Luis Casanova (lo esquivó con un “túnel”) y definir con calma hacia un costado. Gol 105 del Toro en el club, igualando el registro de Néstor Isella. El récord de Rodrigo Barrera está cerca.

Con duelo que tuvo alta intensidad también se fue calentando en el segundo tiempo. Con la ventaja, la UC estuvo más contenida, cediendo protagonismo. Los Dragones Celestes contaban con un as bajo la manga: Edson Puch. Cada vez que ‘Comando’ tiene el balón, algo puede pasar. Y con espacio por delante, aun más. Tal cual. A la hora de partido, el 10 recibió la pelota y se fue en dirección a portería, elude la frágil marca de Guillermo Soto y remata cruzado, para el 2-2.

El panorama se puso cuesta arriba para la Católica con la expulsión de Eugenio Mena, a 20′ del final, producto de una fuerte infracción. El juez Mario Salvo revisó la acción en la pantalla y determinó la tarjeta roja. El lateral se perderá el clásico contra Colo Colo. Con uno menos y un equipo totalmente rearmado, la UC apeló básicamente a sostener el resultado. Pero algo quedaba más.

Nicolás Castillo tiene una historia ante Iquique. En 2016 tuvo una actuación consular en Cavancha, para encaminar el bicampeonato de la mano de Mario Salas. Y ahora salió desde la banca para darle la victoria a los suyos. Un tiro libre del 30, con la total complicidad del portero Daniel Castillo (el balón le pica en el área chica), le permitió a Católica dar un golpe en la mesa y evidenciar que el trabajo de Tiago Nunes está dando frutos. La UC comenzó la fecha 11° y duerme en el 4° puesto. El salto de los cruzados no solo fue en la cancha, también en la tabla. Y ahora, se viene el Cacique.

Ficha del partido

Iquique: D. Castillo; D. Orellana, M. Sanhueza, L. Casanova, H. Salinas (89′, A. López); J. Moya (86′, A. Delgado), A. Nadruz, E. Hoyos; C. González (86′, A. Ramos), S. Pino y E. Puch. DT: M. Ramírez.

U. Católica: T. Gillier; G. Soto, B. Ampuero, G. Kagelmacher, E. Mena; C. Pinares (83′, N. Castillo), L. Menossi (73′, A. Canales), A. Farías, A. Aravena (64′, C. Cuevas); G. Tapia (73′, A. Parot) y F. Zampedri (73′, C. Montes). DT: T. Nunes.

Goles: 0-1, 16′, Tapia, cabezazo tras centro de Pinares; 1-1, 33′, Pino, define en la línea de meta; 1-2, 39′, Zampedri, zafa de su marca y remata a un costado; 2-2, 61′, Puch, engancha y convierte con tiro cruzado; 2-3, 90′+1′, Castillo, de tiro libre.

Árbitro: M. Salvo. Amonestó a Orellana (IQ); Farías, Menossi, Zampedri, Cuevas (UC). En los 70′, expulsa a Mena (UC) a instancias del VAR, por infracción.

Estadio Tierra de Campeones. Asistieron 12 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.