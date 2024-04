Castillo valora el trabajo de Nunes en la UC: “Hace tiempo no disfrutábamos así; se ha generado algo muy bueno en la interna”

Universidad Católica vuelve a festejar. Luego de cinco duelos sin conocer de victorias (cuatro por el certamen y uno por Sudamericana), los cruzados se impusieron ante Cobresal, por 2-0, y volvieron a sumar de a tres.

Es un resultado que entrega más tranquilidad y genera confianza. En ese sentido, Nicolás Castillo se refirió al triunfo ante los mineros y destacó el trabajo que han realizado desde la llegada Tiago Nunes al banco: “Estamos generando. Estoy feliz por el resultado, por darle una alegría a nuestra gente y a nosotros también porque nos lo merecíamos por este tiempo que llevamos, por estas semanas que hemos trabajado de muy buena forma. Hace tiempo que no disfrutábamos así”, señaló.

“Ha sido intenso. No puedo decir que antes no era intenso porque sí, también lo era. Pero siempre, cuando llega un técnico nuevo, empieza de cero todo. Todos quieren mostrarse, todos quieren demostrar que quieren un lugar en el once titular y el técnico lo ha dicho, aquí nadie tiene un lugar asegurado. Hasta el día viernes en la tarde nadie sabe quién va citado, quién va a jugar, y eso genera algo en la interna que también es muy bueno”, añadió en conversación con TNT Sports.

Además, valoró la competencia que se está formando en la interna del cuadro de Las Condes y anticipó sus próximos desafíos: “Tuvimos la oportunidad de ver a Iquique, pero sabemos que juegan bien. Fueron a una cancha difícil, sintética, que a nadie le gusta jugar en esa cancha. Sabemos que juegan bien. Desde mañana empezaremos a pensar en ellos y después veremos lo que viene. Tenemos que seguir trabajando en nosotros, en la parte física y así poder sostener mucho más tiempo el buen juego”, finalizó.

Tapia toma protagonismo

En tanto, Gonzalo Tapia, que fue una de las figuras del duelo al aportar con una anotación, continuó en la línea de Castillo y destacó el trabajo del plantel desde la llegada del técnico brasileño: “Genera competitividad dentro del plantel. No saber quién va a jugar provoca que todos estemos al cien para el profe. Eso genera lo que pasó hoy: la intensidad, el querer jugar, el no querer soltar el puesto”, dijo.

Por otro lado, destacó el cambio de esquema táctico: “El tema de la formación, es un esquema que a casi todos acá nos acomoda. De repente no jugar con extremos, jugar con dos puntos, para los jugadores que tenemos, para los cambios, para todos, nos genera muchas ocasiones. Al final, lo que buscamos es empezar a ganar... la confianza”, complementó.

“Siempre ganar es confianza para todos, para el equipo. Por lo que estamos haciendo, así sabemos que no estamos preparando bien en la semana. Viene un partido bien importante el próximo fin de semana, que nos acerca más arriba, y lo sabemos. Estar conscientes de esas cosas nos ayuda y nos ayuda a empezar a ganar”, sentenció.