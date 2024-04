Del "Messi me quiso pelear" al insulto a Martino: el audio filtrado del ayudante del Monterrey en la discusión ante el Inter Miami

El Inter Miami y Lionel Messi están en el centro de la polémica. El pasado miércoles, el conjunto estadounidense cayó por 2-1 ante el Monterrey, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

A pesar estar ausente por lesión, el rosarino fue una de los protagonistas. El zurdo, que se encontraba en la tribuna, se llevó todos los reflectores. De hecho, desató la controversia al finalizar el encuentro luego de ir a increpar al árbitro junto a Gerardo Martino.

Además, mantuvieron una fuerte discusión con el cuerpo técnico del cuadro mexicano, liderado por Fernando Ortiz. La discusión quedó registrada en unos audios del ayudante del estratega, Nicolás Sánchez: “Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, señaló.

“Y apareció Messi, que pensé que se había ido, y me quería comer crudo. Se me acercó el de seguridad, pero no me tocó porque yo no reaccioné. Pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. ‘¿Quién piensas que eres, salame? ¿A quién te comiste?’, me decía. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, fue peor”, complementó sobre el registro, que se viralizó rápidamente.

Las disculpas de Sánchez

El audio de Sánchez dio la vuelta al mundo. Sin embargo, el involucrado salió rápidamente a solicitar disculpas por el revuelo generado. El argentino decidió grabar un video donde mostró arrepentimiento por lo sucedido en los vestuarios del Chase Stadium.

“Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy”, indicó, a modo de introducción. “Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí, pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente, para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo”, complementó.

Sánchez continuó y y entregó detalles de su accionar: “El audio lo hice yo. El audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante”, indicó.

“Entiendo que al hacerse público este audio, mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo”, sentenció.