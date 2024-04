La primera victoria de Tiago Nunes: la UC cambia la cara y festeja a costa de Cobresal

Nadie hubiese apostado antes del iniciar el campeonato que Universidad Católica, que generalmente se arma para pelear arriba, y Cobresal, subcampeón y representante en Copa Libertadores, tuvieran un “duelo de necesitados” en la fecha 7 del Torneo Nacional. Pero así fue. Los dos salieron a la cancha de Santa Laura urgidos de puntos. El que salió airoso fue el elenco universitario, que volvió a abrazarse al conseguir un triunfo de 2-0 que dibuja sonrisas y aumenta la confianza.

Después de su estreno ante Huachipato, cuatro días después de llegar al país, el brasileño Tiago Nunes tuvo más tiempo para impregnar su metodología y su estilo en el plantel. Movió el tablero en varias líneas, ya sea por necesidad (Gillier fue el arquero por la lesión de Pérez) y también por opción (Canales ni siquiera fue al banco). También la misión era dotar a los cruzados de más peso ofensivo, porque llegó al partido con tres encuentros sin convertir. Para fortuna de Nunes, esa mala racha se acabó. Cobresal, colista, tenía un ojo en el desafío del miércoles por la Libertadores, contra el intimidante Sao Paulo.

Durante la semana, Nunes explicó la complejidad que se le hace optar por el 4-3-3 al no disponer de los extremos que pretende. Por lo mismo, repitió el 4-4-2 con matices, como que Gonzalo Tapia jugó más cerca de Fernando Zampedri por el centro del ataque, mientras que Alexander Aravena se cargó hacia la izquierda “volanteando”. Si bien es apresurado porque es recién el segundo partido del nuevo técnico, la UC mostró una mejor cara. Sí se notó un crecimiento respecto a lo anterior, con un equipo más compacto y presionando más arriba.

La racha sin anotar se acabó en los tres minutos de partido, con el 1-0 de Tapia, mediante un fuerte remate al primer palo del meta Requena. El 20 de los cruzados aplicó tres dedos para la definición. Primera llegada y gol. El cuadro estudiantil irradió otra energía, cimentando la sensación de levantada que anhela su exigente fanaticada.

A la media hora llegó el segundo golpe de la tarde. Uno que necesitaba volver a convertir era Zampedri, quizás el rostro de la frustración que ha dejado la mala campaña del equipo en 2024. Pero ahora fue distinto, porque el Toro hizo el 2-0 con un cabezazo tras pivoteo de Tapia. Un lateral rápido de Soto generó la conversión. Fue el tanto 104 de Zampedri en el club, igualando el registro de Osvaldo ‘Arica’ Hurtado en el ranking histórico.

Cobresal hizo varios cambios en el segundo lapso, pensando más en el viaje a Sao Paulo más que optando a la remontada, que estuvo lejos por el trámite del encuentro. Si bien Católica no fue eficaz respecto a los 45′ iniciales, lo que mantuvo fue la concentración. Esto fue ayudado por el alza de algunos rendimientos individuales como Farías y Menossi. Un aspecto que tendrá que seguir trabajando Nunes y compañía es mejorar la finalización de jugadas. Pero cualquier aspecto a trabajar se hace más amigable después de ganar.

Con este resultado, el segundo triunfo en el torneo, la UC se despega del fondo y sube en la tabla, alcanzando nueve puntos. Ahora, la exigencia será distinta para los cruzados porque el fixture se complica. Los próximos desafíos serán visitar a Iquique y el clásico ante Colo Colo.

Ficha del partido

U. Católica: T. Gillier; G. Soto, B. Ampuero, G. Kagelmacher, E. Mena; C. Pinares (69′, N. Castillo), A. Farías (88′, B. González), L. Menossi, A. Aravena (58′, C. Cuevas); G. Tapia (58′, C. Montes) y F. Zampedri (69′, J. Torres). DT: T. Nunes.

Cobresal: L. Requena; G. Pacheco, C. Toro, F. Alarcón, R. Sandoval, J. Buss (46′, C. Mesías); O. Ramis (46′, F. García), L. Navarro, C. Munder (73′, F. Lobos); L. Valencia (46′, G. Lezcano) y D. Coelho (73′, J. Castro). DT: G. Huerta.

Goles: 1-0, 3′, Tapia, remate fuerte al primer palo; 2-0, 30′, Zampedri, cabezazo tras pivoteo de Tapia.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Menossi, Soto, Zampedri, Gillier, Ampuero, Montes (UC); Buss, Requena, Alarcón (C).

Estadio Santa Laura. Asistieron 8.276 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.