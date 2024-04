“Lo escuchaba llorar”: revelan detalles de la desazón de Lionel Messi tras perder la Copa América con Chile

La final en Nueva Jersey entre Chile y Argentina quedará marcada como uno de los momentos más complicados de Lionel Messi en la Albiceleste. Lejos aún de la consagración planetaria en Qatar, la derrota ante La Roja por penales provocó incluso su renuncia momentánea a la selección, algo que confesó solo minutos después de haber caído por segundo año consecutivo frente al conjunto nacional en la definición por el título continental.

Las imágenes fueron difundidas por todo el mundo, pero hasta el día de hoy siguen apareciendo detalles desconocidos de la reacción del trasandino luego de su caída ante Chile que incluyó un penal fallido en la tanda definitoria.

Ahora por ejemplo fue el turno de Antonio Mohamed, exjugador y técnico argentino, quien contó su encuentro con el 10 del Inter de Miami luego de haber perdido la Copa América Centenario. “Yo bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados”, comenzó señalando al medio deportivo Olé.

El ex técnico de Pumas UNAM no se quedó ahí y confesó el duro momento que compartió con el delantero. “Yo lo escuchaba llorar y él me decía: ‘No es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección”, añadió el “Turco”.

“Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro”, fue otra de las confesiones de Mohamed, quien ha hecho gran parte de su carrera deportiva en México. De todas formas, igual suma grandes logros en esta región, como la Copa Sudamericana con Independiente en 2010 y el Campeonato Mineiro con Atlético Mineiro en 2022, donde dirigió al chileno Eduardo Vargas.