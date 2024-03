“Debo estar tranquilo para no desesperar a mi familia”: el sincero relato de un multicampeón con la UC que busca una nueva oportunidad en la Primera B

Jaime Carreño (27 años) llega a Santa Laura prácticamente en el anonimato. El volante se sienta en la tribuna pacifico junto a sus dos hijos, quienes visten camisetas de Universidad Católica y llevan banderas con la franja, para ver el duelo de la UC ante Everton. Sufren con la derrota estudiantil como la mayoría de los asistentes al recinto de Plaza Chacabuco. Algunos fanáticos lo reconocen y se acercan a saludarlo. Él responde con amabilidad.

Hoy está en la butaca como cualquier aficionado al balompié. También se le vio en San Carlos de Apoquindo presenciando uno de los amistosos en la pretemporada. Atrás quedaron los días en que lideraba el mediocampo cruzado con solo 18 años. Tendrá para siempre el recuerdo del protagonismo ganado como juvenil, por lo que hoy no se desespera. “Estoy tranquilo. Ha sido difícil el último tiempo, complicado, pero mantengo la calma dentro de todo”, señala. Este miércoles fue anunciado como refuerzo en Santiago Morning.

¿Cuáles son sus objetivos actualmente?

Estoy en Santiago, todo bien, tranquilo. Ya pasé los exámenes médicos (en Santiago Morning).

¿Qué balance hace de su carrera? ¿Habían demasiadas expectativas en usted?

Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Sé que se esperaba mucho más de mí, soy autocritico, pude haber entregado un poco más. Lamentablemente no resultaron las cosas, pero estoy conforme con dar lo mejor en el equipo en el que me toque estar. Espero tener una carrera larga.

¿No le complica mirar hacia el pasado?

Si me pongo intranquilo y me desespero un poco, es complicado, porque mi idea es darle siempre tranquilidad a mi familia y si no lo hago así ellos se desesperan también. Al final, tengo que mantenerme firme siempre, para reflejarlo en mi familia.

Jaime Carreño y Jeisson Vargas se posicionaban como las grandes promesas de la UC en 2016, pero ninguno pudo explotar. Foto: AgenciaUno

Lejos de los días de gloria

Mientras Carreño accede a conversar con El Deportivo, alimenta a sus hijos y saluda a los forofos que se acercan al lugar que eligió en el estadio. Durante la charla pone énfasis en la importancia que tiene su familia, quienes lo han acompañado durante su trayectoria profesional. Está casado y tiene dos niños. En 2020 sufrió un duro golpe por el fallecimiento de bebé de 29 días.

Hasta ahora registra pasos por Everton, Oriente Petrolero, Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Deportes Iquique, además de la UC. Esta semana se confirmó su arribo al elenco microbusero.

El 23 de abril de 2016, uno de sus días más gloriosos. Ahora es solo un recuerdo. Ese día, hace ocho años, Universidad Católica venció por 2-1 a la U; el segundo y decisivo tanto fue obra de Jaime Carreño, quien, tras superar a Johnny Herrera, celebraba sacándose la camiseta y mostrándola a las tribunas de San Carlos. Una semana después, los dirigidos por Mario Salas lograrían levantar el título de Primera División. Fue uno de los seis trofeos que el mediocampista pudo levantar estando en la precordillera.

Su otra jornada inolvidable fue más de dos años después: el 2 de diciembre de 2018. A los 13′, el formado en Las Condes entraba por el lesionado Ignacio Saavedra en el Germán Becker. En esa tarde fue el encargado de marcar el 2-1 definitivo sobre Deportes Temuco, iniciando el camino del histórico tetracampeonato de la UC. Con Beñat San José, Carreño jugó poco, pero pudo estampar su rúbrica en el certamen.

¿Su etapa en la UC es cosa del pasado?

Al principio jugué harto, después me fui a préstamo y volví, en esa segunda etapa sume poquito, pero siempre mantengo el mayor de los respetos hacia el equipo que me formó y del cual soy hincha.

La gente aún lo recuerda...

Los hinchas me ha demostrado cariño, donde me encuentre, siempre me dan una palabra de aliento. Eso es por el respeto que yo mostré hacia la institución. De corazón siempre espero que a la Cato le vaya bien, por eso siempre estoy acá, apoyando. Mis hijos son de Católica, mi esposa también. Como fanáticos siempre vamos a venir. Espero que al club siempre le vaya bien.

Jaime Carreño marcó tres goles con la camiseta de la UC. Foto: AgenciaUno

El mal momento de la UC

El lunes, la escuadra dirigida interinamente por Rodrigo Valenzuela cayó ante Everton e intensifico su crisis deportiva. En tres jornadas suman solo tres puntos, ya quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y despidieron a Nicolás Núñez, el técnico en el que la dirigencia había puesto todas sus fichas.

El mal momento de la Franja ha sido comentado, incluso, por el Presidente Boric, reconocido fanático del club. “Yo le he dado harta vuelta (...) A mí me gusta alguien como Jaime García, por ejemplo, que ha tenido muy buenos rendimientos y que hoy día, entiendo, está sin club, sería alguien interesante. Pero eso le corresponde a la dirigencia, al Tati Buljubasich”, señaló el Mandatario. Pese a todo, Carreño prefiere no profundizar en los últimos años de la UC.

¿Está en contacto con los jugadores de Universidad Católica?

Me carga la polémica, no he hablado con nadie del club, yo solo vengo a apoyar. Quienes viven el día a día verán porque las cosas no han resultado.

¿Qué le pareció el retorno de Castillo?

Estoy feliz, es un buen cabro y un buen jugador. Él siempre me apoyó. Me puso muy contento su retorno, porque necesitaba una oportunidad. La vida le dio una oportunidad, el fútbol también y que el club de sus amores le abra las puertas me pone contento. Siempre le desearé lo mejor, merece la oportunidad.