El Presidente Boric revela cuál es su candidato a la banca de la UC

Universidad Católica vive horas clave en la búsqueda del sucesor de Nicolás Núñez en la banca cruzada. La idea del cuadro precordillerano es poder contar con el nuevo técnico antes del receso por la fecha FIFA, de modo que pueda tener cierto margen de tiempo para adaptarse al plantel.

Mientras la dirigencia se mueve sigilosamente para amarrar al futuro estratega, el Presidente de la República Gabriel Boric, reconocido hincha del cuadro de la franja, no quiso quedarse fuera del debate y habló del presente de los estudiantiles y expresó quién es su candidato para ocupar el buzo de la UC.

“Yo le he dado harta vuelta. Primero todo el éxito a Valenzuela, que es un histórico de la institución. Hoy día jugamos con Everton, si no me equivoco a las 6 de la tarde (n. de la r.: 19.00 horas). No voy a poder verlo seguramente, pero vamos a estar con el corazón siempre apoyando”, comenzó diciendo el mandatario, en entrevista con radio ADN.

En ese sentido, expresó su preferencia sobre el sucesor de Núñez. “A mí me gusta alguien como Jaime García, por ejemplo, que ha tenido muy buenos rendimientos y que hoy día, entiendo, está sin club, sería alguien interesante. Pero eso le corresponde a la dirigencia, al Tati Buljubasich, que nos ha demostrado que con un trabajo de largo plazo se hacen bien las cosas, así que confío en las decisiones que tome la dirigencia en ese aspecto”.

Berizzo en la mira

Luego del despido de Nicolás Núñez, la dirigencia de Universidad Católica se ha abocado a buscar un reemplazante. Entre los nombres que más interesan, se encuentra el de Eduardo Berizzo, a quien además lo une una larga amistad con el gerente deportivo José María Buljubasich.

El exayudante de Marcelo Bielsa viene de una amarga experiencia al mando de la selección chilena. El exfutbolista dirigió a nivel de a Estudiantes de La Plata (2010-2011), O’Higgins (2012-2014), Celta de Vigo (2014-2017), Sevilla (2017-2018) y Athletic de Bilbao (2018-2019). En selecciones estuvo al mando de Paraguay (2019-2021) y Chile (2022-2023).

Entre sus logros destaca haberse coronado campeón del Torneo de Apertura 2014 y la Supercopa de Chile 2014 con el cuadro de Rancagua. Además, alcanzó las semifinales de la UEFA Europa League 2016-2017 y la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.