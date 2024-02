Pensando en la nueva Fortaleza Cruzada: el plan de la UC para ejercer la localía durante el segundo semestre del 2024

Universidad Católica no tuvo un buen arranque de temporada. Luego de que su primer partido fuera pospuesto debido a la catástrofe en la Región de Valparaíso, la UC debutó en la segunda fecha, recibiendo a Ñublense en Santa Laura. El resultado fue triunfo por la mínima para la visita. Más allá del complejo inicio, en Plaza Chacabuco los de Nicolás Núñez no se han visto cómodos. Además, es una cancha que dista de lo que tendrán cuando partan a su nuevo recinto.

Por eso último, en Cruzados evalúan cambiar su localía. Considerando el césped artificial que tendrá el nuevo San Carlos de Apoquindo, la directiva del elenco estudiantil no ve con malos ojos pasar al Bicentenario de La Florida, que hoy trabaja en el cambio de carpeta. Si bien tiene diferencias en relación a la calidad del campo que estrenarán los franjeados, buscan que sus futbolistas vayan acercándose a la experiencia del sintético.

Este movimiento en Universidad Católica lo piensan para el segundo semestre. Así cumplirán con el contrato que firmaron con Unión Española por el uso del recinto de Independencia, que se extiende hasta el final de la primera rueda. En la UC se asume que este año, nuevamente, estarán fuera de su casa. Si bien las proyecciones iniciales indicaban que luego de la Copa América volverían a Las Condes, lo cierto es que hoy la inauguración del nuevo estadio se proyectaba para fin de año.

Este lunes, en tanto, Juan Pablo Pareja, el director de Cruzados, adelantaba que sería complejo utilizar el estadio durante el presente año. ¿La razón? Los plazos se acortaron porque el Torneo Nacional terminará de manera anticipada por la realización del Mundial Sub 20 en Chile. “Se nos puso complejo el escenario de jugar un partido oficial durante este año en el estadio, pero bueno, todo a su tiempo. Las expectativas son muy altas y estamos felices de que cada vez estamos más cerca de abrir el estadio”, dijo al Diario Financiero.

La UC tendrá una cancha de pasto sintético en su nuevo estadio.

En Cruzados celebran el avance del estadio. Ya casi con un avance del 60% en la construcción del reducto deportivo, la empresa a cargo del proyecto (Cerro Apoquindo 4) está en pleno proceso de instalación de las cubiertas de la tribunas Ignacio Prieto. A eso, se le suma los importantes avances comerciales que se han logrado: ya se vendieron 21 de las 22 suites ubicadas en el sector de la Tribuna Sergio Livingstone, mientras que en la zona Alberto Fouillioux se han adquirido 14 de los 24 palcos.

Cabe recordar, que quienes estén interesados en adquirir alguno de los espacios que quedan disponible tendrán que considerar que los precios varían dependiendo de la tribuna que se escoja, el sector en el que esté ubicado y la capacidad de butacas que se esté buscando. En el caso de los palcos que estarán ubicados en la tribuna Alberto Fouillioux, los montos van desde las 616 UF hasta las 1.080 UF anuales más IVA. Por otro lado, las suites que se construirán en el sector Sergio Livingstone parten en las 1.102 UF hasta los 1.490 UF anuales más IVA.

En ambos casos, el contrato contempla un plazo de arriendo de dos años corridos, los cuales iniciarán a partir de la inauguración del nuevo San Carlos de Apoquindo y estos se deberán pagar de forma anticipada por los dos años.

Para hacerlo hay dos alternativas. La primera es realizar un solo pago el 15 de marzo de este año, con el que se obtiene como beneficio un descuento del ocho por ciento. Por otro lado, está la posibilidad de realizar el pago en dos cuotas, una el 15 de marzo y la segunda en junio de 2024.

Sin embargo, el mal arranque deportivo, que se suma a los dos años de resultados negativos, suma otra urgencia en Cruzados. Una adaptación rápida a la nueva superficie se vislumbra como algo imperativo. Sobre todo luego de que en enero, Juan Tagle anunciara con bombos y platillos el trato con Field Turf, la empresa que hará la cancha.

“Tiene su foco en lo deportivo, en tener una cancha siempre en las mismas condiciones. Que nuestros jugadores sepan jugar de memoria, que no tenga baches, ni daños por razones climáticas o de uso. Lo segundo, es que ustedes saben que acá en San Carlos de Apoquindo tenemos un déficit de canchas. No queremos que este estadio sea solamente usado por el primer equipo una vez a la semana y con todas las restricciones propias de una cancha de superficie natural”, explicaba el abogado.

“Nosotros queremos que también sea usado por el fútbol femenino, formativo, que pueda ser usado también por otros equipos que esperamos puedan disputar partidos importantes, preliminares, etc. Va a permitir un mejor uso, más intenso desde lo deportivo y esa, como institución, fue una razón muy poderosa”, agregaba.

El Bicentenario corre con ventaja

En Universidad Católica destacan que la cancha que tendrán es “top de línea en el mundo”. Esto lo sustentan en que el relleno es de compuestos naturales como corcho y fibra de coco, eso remplaza el caucho granulado que era el relleno habitual de este tipo de canchas. Cuando se hizo el anuncio, el club universitario en sus canales oficiales daba a conocer que esto es algo nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en Brasil.

El campo de La Florida, a cargo de la empresa Limonta, está hecho con el caucho tradicional. Sin embargo, es el único estadio de Primera División que esta en Santiago que actualmente es de césped artificial. Los otros que no son naturales corresponden al del Nicolás Chahuán de La Calera y al Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. En el pasado, la UC ha sufrido con sus presentaciones en este tipo de canchas.

La cancha del estadio Bicentenario de La Florida.

Entre la historia cruzada, no hay unanimidad en el pensamiento. José Pedro Fuenzalida, el último ídolo de la UC, aprobó los cambios. “A mí me gusta. Me tocó jugar en canchas sintéticas en Brasil, como la del Paranaense, Palmeiras, y de gran calidad. En La Florida, cuando cambiaban el pasto, o cuando jugábamos de noche con el césped mojado, también era una linda cancha. El tema son las condiciones del día (...). Yo soy muy paciente y espero que las cosas salgan bien”, señalaba el Chapa a El Deportivo.

Por otro lado, Ricardo Lunari se manifestó en contra. “¿La nueva cancha de San Carlos será césped sintético? No lo puedo creer. ¿Qué club importante en el mundo usa esta superficie? ¿Real Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Manchester, Liverpool? Con los adelantos tecnológicos y las posibilidades que tiene la UC no entiendo esta decisión”, disparaba el finalista de la Copa Libertadores de 1993. Fernando Carvallo es otro que duda de los beneficios.

Problemas en La Florida

Pese a que en la UC miran la cancha de La Florida como algo a futuro, actualmente el campo del estadio es algo que complica a Audax Italiano. La municipalidad realizó una millonaria inversión por la remodelación de la carpeta, por lo que los dirigidos por Walter Erviti tuvieron que trasladarse en la primera jornada. Hicieron de locales en La Pintana, ante Iquique, y perdieron.

Los plazos preocupan. Se supone que las refracciones iniciaban el 15 de febrero. No obstante, a más de una semana de ello, lo cierto es que todavía no arrancan los trabajos en el recinto ubicado en la avenida Enrique Olivares. Algo que tranquiliza a los itálicos, eso sí, es que recién vuelven a ser locales el sábado 9 de marzo, en el Clásico de Colonias ante Unión Española.

Informes municipales de La Florida sitúan el presupuesto en $ 630 millones para la instalación de una cancha con la certificación FIFA Quality Pro. Vale decir, la que permite la disputa de partidos profesionales. La inversión se estimó de acuerdo a los presupuestos que ha recibido la entidad edilicia. “Se ajusta al rango de valores de mercado para la reposición de la carpeta sintética del estadio Bicentenario”, consigna un documento al que accedió El Deportivo.

La misma descripción detalla las obras. “Consisten en el retiro y recambio del pasto sintético existente de la cancha y de su área de influencia, provisión e instalación de relleno orgánico e instalación de una base elástica, micronivelación previo a la colocación, retiro de canaletas perimetrales y un nuevo sistema de drenaje e impermeabilización”, acota.