Walter Erviti y su llegada a Audax Italiano: “Yo no me siento un entrenador, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios”

Pese a los inconvenientes con el Sifup por iniciar el Campeonato Nacional, algunos equipos ya están listos para saltar a los pastos del fútbol chileno durante este fin de semana. En el caso de Audax Italiano este inicio está cada vez más cerca. Con el argentino Walter Erviti al mando, los itálicos debutan el próximo lunes recibiendo al ascendido Deportes Iquique en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por esto, el estratega adelantó lo que será su comienzo para impartir órdenes en nuestro país. “Claramente que en los primeros partidos, con un plantel nuevo, un entrenador nuevo y una idea nueva, tenemos que ser conscientes que no vamos a poder mostrar todo lo que queremos demostrar, pero nuestro deseo es tener intensidad al momento de jugar, tener control del balón y ser protagonistas”, señaló el otrora jugador de clubes como Boca Juniors, Independiente de Avellaneda y Banfield.

Sin embargo, lo más sorpresivo del testimonio del transandino no fue algo relacionado a las claves futbolísticas previas al duelo con los iquiqueños. En la conferencia de prensa con los audinos, Erviti reveló su más profunda devoción por la religión y aseguró su paso por el elenco capitalino estará caracterizado por su inquebrantable fe. “Yo no me siento un entrenador, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador”, dijo el encargado de ocupar el banquillo que dejó vacante Francisco Arrué en diciembre de 2023.

“Mi principal objetivo no es ganar partidos, sino que el equipo tenga una identidad en la cual haga las cosas de manera honesta, ética y que sea un ejemplo para la sociedad y para los jóvenes. Ese camino queremos transitar y ese camino nos tendría que llevar a la victoria”, comentó en relación a sus objetivos para la primera experiencia como DT que vive en Chile.

En relación al análisis del balompié nacional, el ex adiestrador de Atlanta de Argentina destacó la competencia y las tribuna que ofrece. “Me parece que es una liga que tiene clara las circunstancias de competición. Es un torneo seductor para los entrenadores y los futbolistas”, cerró.

Con esta identidad ligada al catolicismo, Erviti buscará superar los 54 puntos que obtuvo en su paso por el club que milita en la B Nacional argentina. Con los bohemios de Villa Crespo dirigió 45 partidos, en los que ganó 12, empató 18 y perdió 15.